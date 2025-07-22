У Польщі знайшли одне з найбільших в Європі родовищ нафти та газу

У Польщі на узбережжі Балтійського моря канадська компанія Central European Petroleum виявила великі родовища нафти та газу, які є одними із найбільших у Європі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Euronews.

Велике родовище нафти та газу

Зазначається, що компанія Central European Petroleum (CEP) оголосила про найбільшу в Польщі та одну з найбільш значущих в Європі за останні десять років знахідку родовища нафти, розташовану біля узбережжя Балтійського моря.

Свердловина розташована приблизно за 6 кілометрів від портового міста Свіноуйсьце на північному заході Польщі.

За оцінками, свердловина Wolin East 1 містить 22 мільйони тонн сирої нафти та 5 мільярдів кубометрів природного газу.

Ширша концесійна ділянка площею 593 квадратних кілометри, за оцінками, містить понад 33 мільйони тонн нафти і конденсату, а також 27 мільярдів кубометрів газу.

Це більш ніж удвічі перевищує поточні оціночні запаси нафти в Польщі, які у 2023 році становитимуть близько 20,2 млн тонн.

Якщо відкриття буде підтверджено, це стане найбільшим родовищем традиційних вуглеводнів у Польщі та одним з найбільших у Європі за останні 10 років.

Прорив в історії розвідки вуглеводнів у Польщі

Свердловина була пробурена за допомогою самопідйомної платформи у водах глибиною 9,5 метрів і досягла загальної вертикальної глибини 2 715 метрів.

"Це історичний момент як для Central European Petroleum, так і для польського енергетичного сектору", – сказав генеральний директор компанії Рольф Скаар.

Знахідка може відіграти ключову роль у зменшенні залежності Польщі від імпорту викопного палива, особливо в умовах, коли країна прагне зміцнити свою енергетичну незалежність.

"Відкриття родовища вуглеводнів Волинь-Схід може стати проривом в історії розвідки вуглеводнів у Польщі, особливо в районах, які ще недостатньо вивчені, таких як польська виключна економічна зона в Балтійському морі", – сказав Кшиштоф Галос, заступник державного секретаря і головний національний геолог Польщі.

"Якщо це відкриття буде остаточно підтверджено, родовище Волинь-Схід може стати найбільшим родовищем сирої нафти і супутнього природного газу, коли-небудь виявленим у Польщі", – додав він.

Раніше нафтогазова компанія MOL виявила нове родовище нафти поблизу Шомогісамсона на заході Угорщини.

"Чорне золото" було знайдено на глибині 1 250 метрів. Очікується, що свердловина здатна виробляти 1,200 барелів нафти на день, яка транспортуватиметься танкерами на Дунайський НПЗ у Сазхаломбатті.