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Ціни на газ в ЄС вперше за три місяці впали нижче 32 євро за MWh: які причини

газове сховище
В Європі впали ціни на газ. / Freepik

Ф’ючерсні ціни на природний газ на віртуальній торговій точці у Нідерландах (TTF) зранку 25 червня вперше за три місяці (з кінця квітня) опустилися нижче €32/MWh. Зниження зумовлене технічною торгівлею, відновленням поставок з Норвегії та очікуванням збільшення LNG. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію консалтингової компанії ExPro.

Як свідчать дані ICE, ціна природнього газу на нідерландському TTF становила €31,92/MWh, що на 1,3% нижче, ніж попереднього дня.

Причини зниження ціни

Ціни на природний газ у Європі знижуються в останні дні на фоні ряду причин:

  • технічна торгівля; 
  • відновлення постачання газу з Норвегії після завершення технічного обслуговування на родовищі Troll; 
  • очікування збільшення постачання LNG (впродовж двох тижнів до європейських терміналів прибудуть 18 танкерів).

Крім того, попит на газ для генерації електроенергії в Європі може зменшитися через зростання виробництва атомної та сонячної енергії, оскільки прогнозується тепла та безхмарна погода.

Як зазначають аналітики, закачування газу до європейських сховищ продовжується. Станом на 23 липня в європейських ПСГ зберігалося 70,6 млрд куб м природного газу, а сховища заповнені на 66%. Окремі країни, передусім Нідерланди, очікують можливого заповнення сховищ на 90% навіть раніше 1 листопада. Країни ЄС погодилися зробити ціль щодо заповнення сховищ більш гнучкою – відтепер ціль у 90% можна досягти з 1 жовтня по 1 грудня.

Нагадаємо, "Нафтогаз" отримав черговий кредит на закупівлю газу у розмірі 4,7 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук