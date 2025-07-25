Ціни на газ в ЄС вперше за три місяці впали нижче 32 євро за MWh: які причини

Ф’ючерсні ціни на природний газ на віртуальній торговій точці у Нідерландах (TTF) зранку 25 червня вперше за три місяці (з кінця квітня) опустилися нижче €32/MWh. Зниження зумовлене технічною торгівлею, відновленням поставок з Норвегії та очікуванням збільшення LNG.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію консалтингової компанії ExPro.

Як свідчать дані ICE, ціна природнього газу на нідерландському TTF становила €31,92/MWh, що на 1,3% нижче, ніж попереднього дня.

Причини зниження ціни

Ціни на природний газ у Європі знижуються в останні дні на фоні ряду причин:

технічна торгівля;

відновлення постачання газу з Норвегії після завершення технічного обслуговування на родовищі Troll;

очікування збільшення постачання LNG (впродовж двох тижнів до європейських терміналів прибудуть 18 танкерів).

Крім того, попит на газ для генерації електроенергії в Європі може зменшитися через зростання виробництва атомної та сонячної енергії, оскільки прогнозується тепла та безхмарна погода.

Як зазначають аналітики, закачування газу до європейських сховищ продовжується. Станом на 23 липня в європейських ПСГ зберігалося 70,6 млрд куб м природного газу, а сховища заповнені на 66%. Окремі країни, передусім Нідерланди, очікують можливого заповнення сховищ на 90% навіть раніше 1 листопада. Країни ЄС погодилися зробити ціль щодо заповнення сховищ більш гнучкою – відтепер ціль у 90% можна досягти з 1 жовтня по 1 грудня.

Нагадаємо, "Нафтогаз" отримав черговий кредит на закупівлю газу у розмірі 4,7 млрд грн.