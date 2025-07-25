Секретарь СНБО получил еще одну должность: Умеров возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 24 июля секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на указ №547/2025.

"На смену статье 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 года № 242/2016 «О Национальном координационном центре кибербезопасности» (с изменениями, внесенными Указами от 19 июня 2019 года № 415/2019 и от 25 октября 2019 года № 771) Энверовича - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в документе.

Что известно о карьере Рустема Умерова

В сентябре 2019 года он был избран народным депутатом от фракции "Голос". Также Умеров возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи. За время работы депутатом зарегистрировал в соавторстве с коллегами около 100 законопроектов.

Также являлся заместителем руководителя Постоянной делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

7 сентября 2022 года Умеров стал главой Фонда государственного имущества. 5 сентября 2023 года на пленарном заседании Верховная Рада уволила Рустема Умерова с должности, а 6 сентября поддержала представление президента Владимира Зеленского на его назначение министром обороны. За время руководства Рустема Умерова в Министерстве обороны Украины были успешно начаты несколько системных и общественно значимых проектов. В частности, Резерв+, Армия+, Ветеран+ и электронная очередь в ТЦК.

Напомним, 18 июля Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.