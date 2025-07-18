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Умерова назначили секретарем СНБО
Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указе президента.
В этой должности бывший министр обороны заменил Александра Литвиненко, который был секретарем СНБО с марта 2024 года.
Ранее ходили слухи о назначении Умерова послом в США. По слухам, Вашингтон не согласовал его кандидатуру из-за гражданства США.
Поэтому Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальной уполномоченной президента Украины по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.
Что известно о карьере Рустема Умерова
В сентябре 2019 года он был избран народным депутатом от фракции "Голос". Также Умеров возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи. За время работы депутатом зарегистрировал в соавторстве с коллегами около 100 законопроектов.
Также являлся заместителем руководителя Постоянной делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
7 сентября 2022 г. он стал главой Фонда государственного имущества. 5 сентября 2023 года на пленарном заседании Верховная Рада уволила Рустема Умерова с должности, а 6 сентября поддержала представление президента Владимира Зеленского на его назначение министром обороны.
17 июля 2025 года Верховная Рада проголосовала о назначении бывшего главы Кабмина Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.