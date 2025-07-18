Умерова назначили секретарем СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указе президента.

В этой должности бывший министр обороны заменил Александра Литвиненко, который был секретарем СНБО с марта 2024 года.

Ранее ходили слухи о назначении Умерова послом в США. По слухам, Вашингтон не согласовал его кандидатуру из-за гражданства США.

Поэтому Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальной уполномоченной президента Украины по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Что известно о карьере Рустема Умерова

В сентябре 2019 года он был избран народным депутатом от фракции "Голос". Также Умеров возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи. За время работы депутатом зарегистрировал в соавторстве с коллегами около 100 законопроектов.

Также являлся заместителем руководителя Постоянной делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

7 сентября 2022 г. он стал главой Фонда государственного имущества. 5 сентября 2023 года на пленарном заседании Верховная Рада уволила Рустема Умерова с должности, а 6 сентября поддержала представление президента Владимира Зеленского на его назначение министром обороны.

17 июля 2025 года Верховная Рада проголосовала о назначении бывшего главы Кабмина Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.