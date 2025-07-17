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Стефанишина станет послом в США, но пока будет работать в статусе спецпредставителя

Ольга Стефанишина
Зеленский подписал указ о назначении Стефанишиной послом в США

17 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальной уполномоченной президента Украины по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

Зеленский отметил, что в этом статусе Стефанишин будет работать над поддержкой динамики в отношениях между Украиной и США до завершения всех процедур согласования ее кандидатуры на должность посла Украины в Вашингтоне.

"Я благодарен Ольге за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции. Это успешная работа. Много достигнуто. Через несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больше, чем за несколько предыдущих десятилетий", — заявил Зеленский.

Также он подчеркнул, что Стефанишина участвовала в переговорах с США по запуску нового формата экономического партнерства и созданию украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. По словам Зеленского, именно на такой основе взаимовыгодного экономического сотрудничества Украина будет развивать дальнейшие отношения с Соединенными Штатами.

Заметим, ранее отмечалось, что послом в США должен быть назначен бывший министр обороны Рустем Умеров. Однако как позже написал нардеп Ярослав Железняк, кандидатуру Умерова не согласовали в Вашингтоне. Вероятно, он уйдет в СНБО

Автор:
Татьяна Гойденко