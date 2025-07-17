Зеленський підписав указ про призначення Стефанішиної послом у США

17 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зеленського.

Зеленський зазначив, що в цьому статусі Стефанішина працюватиме над підтримкою динаміки у відносинах між Україною та США до завершення всіх процедур погодження її кандидатури на посаду Посла України у Вашингтоні.

"Я вдячний Ользі за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть", — заявив Зеленський.

Також він підкреслив, що Стефанішина брала участь у перемовинах зі США щодо запуску нового формату економічного партнерства та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. За словами Зеленського, саме на такій основі — взаємовигідній економічній співпраці — Україна розвиватиме подальші відносини зі Сполученими Штатами.