Умєрова призначили секретарем РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в указі президента.

На цій посаді колишній міністр оборони замінив Олександра Литвиненка, який був секретарем РНБО із березня 2024 року.

Раніше ходили чутки про призначення Умєрова послом у США. За чутками, Вашингтон не погодив його кандидатуру через громадянство США.

Тому Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Що відомо про кар'єру Рустема Умєрова

У вересні 2019 року він був обраним народним депутатом від фракції "Голос". Також Умєров очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. За час роботи депутатом зареєстрував у співавторстві з колегами майже 100 законопроєктів.

Також був заступником керівника Постійної делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи.

7 вересня 2022 року він став очільником Фонду державного майна. 5 вересня 2023 року, на пленарному засіданні Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади, а 6 вересня підтримала подання президента Володимира Зеленського на його призначення міністром оборони.

17 липня 2025 року Верховна Рада проголосувала про призначення колишнього очільника Кабміну Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони.