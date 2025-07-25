Секретар РНБО отримав ще одну посаду: Умєров очолив Національний координаційний центр кібербезпеки

Президент України Володимир Зеленський 24 липня призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на указ №547/2025.

"На зміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року № 242/2016 «Про Національний координаційний центр кібербезпеки» (зі змінами, внесеними Указами від 19 червня 2019 року № 415/2019 та від 25 жовтня 2019 року № 771/2019) призначити УМЄРОВА Рустема Енверовича — Секретаря Ради національної безпеки і оборони України — керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", — йдеться в документі.

Що відомо про кар'єру Рустема Умєрова

У вересні 2019 року він був обраним народним депутатом від фракції "Голос". Також Умєров очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. За час роботи депутатом зареєстрував у співавторстві з колегами майже 100 законопроєктів.

Також був заступником керівника Постійної делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи.

7 вересня 2022 року він став очільником Фонду державного майна. 5 вересня 2023 року, на пленарному засіданні Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади, а 6 вересня підтримала подання президента Володимира Зеленського на його призначення міністром оборони. За час керівництва Рустема Умєрова в Міністерстві оборони України були успішно започатковані декілька системних і суспільно значущих проєктів. Зокрема, Резерв+, Армія+, Ветеран+ та електрона черга до ТЦК.

Нагадаємо, 18 липня Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.