Победители программ Украинского фонда стартапов уже привлекли более $50 млн: какие проекты создали рынкообразовательные технологии

По состоянию на июль 2025 года победители программ Украинского фонда стартапов уже привлекли более 50,9 миллиона долларов внешних инвестиций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифры Михаила Федорова.

Такая динамика является результатом реализации стратегии инновационного развития Win-win 2030, направленной на трансформацию экономики Украины в сторону технологической открытости и рынкообразования. Вложенные инвестиции уже работают на смену целых отраслей: от здравоохранения до агросектора и логистики.

Одним из примеров является Esper Bionics, разрабатывающий бионические протезы руки с облачным сервисом. Они адаптируются к пользователю и формируют опыт использования сложных медицинских технологий. Компания фактически создает новую нишу в области бионики.

CheckEye использует искусственный интеллект для диагностики зрения, в частности, выявления диабетической ретинопатии. Это открывает рынок быстрой и доступной офтальмологии, особенно в отдаленных населенных пунктах.

Другой пример – SolarGaps, разрабатывающий смартжалюзи с функцией генерации электроэнергии. Их продукт — микрогенерация, доступная даже в городских квартирах и офисах, где традиционные солнечные панели применять сложно или невозможно.

Deus Robotics автоматизирует складскую логистику с помощью роботов, делая то, что раньше было доступно только крупным игрокам электронной коммерции, теперь реальностью и для малого и среднего бизнеса.

Tayra создает ИИ-ассистента для врачей, который слушает прием, транскрибирует диалог и автоматически вносит данные в медицинскую систему. Это существенно снижает нагрузку на медиков и повышает качество обслуживания пациентов.

В сфере агротехнологий AGRO BI и Y-Harvest работают над точным земледелием: один анализирует состояние культур по данным из дронов, другой - состояние грунтов на основе ИИ. Это позволяет аграриям увеличивать урожайность и принимать лучшие решения по обработке полей.

Украинские стартапы — это не только о технологиях, но и о создании новых рыночных ниш. Как отмечают в УФС, эти компании стали рынкотворцами в своих областях и демонстрируют, что Украина способна быть не только площадкой для инноваций, но и активным игроком на глобальном рынке технологий.

Добавим. Недавно Министерство обороны Украины объявило старт программы K4 Startup Studio, направленной на развитие военных стартапов с искусственным интеллектом. Сумма гранта – $250 тысяч за каждое технологическое решение.