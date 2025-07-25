Переможці програм Українського фонду стартапів уже залучили понад $50 млн: які проєкти створили ринкоутворювальні технології

Станом на липень 2025 року переможці програм Українського фонду стартапів уже залучили понад 50,9 мільйона доларів зовнішніх інвестицій. Попри війну, інноваційні компанії не лише виживають, а й створюють нові ринки, яких ще кілька років тому просто не існувало.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Як зазначають у фонді, така динаміка є результатом реалізації стратегії інноваційного розвитку Win-win 2030, спрямованої на трансформацію економіки України в бік технологічної відкритості та ринкоутворення. Вкладені інвестиції вже працюють на зміну цілих галузей: від охорони здоров’я до агросектору й логістики.

Одним із прикладів є Esper Bionics, який розробляє біонічні протези руки з хмарним сервісом. Вони адаптуються до користувача та формують персоналізований досвід використання складних медичних технологій. Компанія фактично створює нову нішу у сфері біоніки.

CheckEye використовує штучний інтелект для діагностики зору, зокрема виявлення діабетичної ретинопатії. Це відкриває ринок швидкої та доступної офтальмології, особливо у віддалених населених пунктах.

Інший приклад — SolarGaps, що розробляє смартжалюзі з функцією генерації електроенергії. Їхній продукт — це мікрогенерація, доступна навіть у міських квартирах та офісах, де традиційні сонячні панелі застосовувати складно або неможливо.

Deus Robotics автоматизує складську логістику за допомогою роботів, роблячи те, що раніше було доступне лише для великих гравців електронної комерції, тепер реальністю і для малого та середнього бізнесу.

Tayra створює ШІ-асистента для лікарів, який слухає прийом, транскрибує діалог і автоматично вносить дані в медичну систему. Це суттєво знижує навантаження на медиків і підвищує якість обслуговування пацієнтів.

У сфері агротехнологій AGRO BI та Y-Harvest працюють над точним землеробством: один аналізує стан культур за даними з дронів, інший — стан ґрунтів на основі ШІ. Це дозволяє аграріям збільшувати врожайність і приймати кращі рішення щодо обробки полів.

Українські стартапи — це не лише про технології, а про створення нових ринкових ніш. Як зазначають в УФС, ці компанії стали ринкотворцями у своїх сферах і демонструють, що Україна здатна бути не лише майданчиком для інновацій, а й активним гравцем на глобальному ринку технологій.

Додамо. нещодавно Міністерство оборони України оголосило старт програми K4 Startup Studio, спрямованої на розвиток військових стартапів зі штучним інтелектом. Сума гранта — $250 тисяч за кожне технологічне рішення.