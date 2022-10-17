Masterсard допоможе банкам проводити операції з криптовалютою

Платіжна система Mastercard представила програму Crypto Source, що дозволяє фінансовим установам надавати своїм клієнтам можливості та послуги у сфері безпечної торгівлі криптовалютою. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Зазначається, що за даними дослідження цього року, 29% респондентів у всьому світі використовують криптовалюту як інвестицію, а ще 65% вказали, що вважають за краще, або послуги, пов'язані з криптовалютою, надавалися їхньою надійною фінустановою.

Як зазначають у Mastercard, завдяки її партнерству з регульованими та ліцензованими постачальниками криптовалютних послуг фінансові партнери компанії отримають доступ до комплексного набору послуг з купівлі, зберігання та продажу обраних криптоактивів, а також послуги з підтвердженої ідентифікації, кібербезпеки та консультаційні послуги.

"Crypto Source доповнюється Mastercard Crypto Secure, щоб забезпечити додаткову безпеку криптоекосистеми та підтримати емітентів карт у дотриманні ними складних регуляторних правил", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, набір пропозицій Mastercard, пов'язаних із криптовалютою, для банків та фінтех-компаній включає технологічну та партнерську підтримку, що дозволяє купувати, зберігати та продавати певні криптоактиви; управління безпекою, включаючи рішення Mastercard для ідентифікації, криптоаналітику, моніторинг транзакцій, боротьбу з відмиванням грошей, кібербезпеку та біометрію.

"Також це можливості з витрачання та переведення в готівку криптовалюти, пропоновані через низку продуктів, включаючи криптовалютні карти, відкритий банкінг і транскордонні послуги. Фінансові установи також зможуть пропонувати додаткові функції з використанням технології Mastercard, такі як цифрові квитанції та рішення для підвищення лояльності", - зазначають в компанії.

Крім того, у Mastercard мають намір надавати послуги з розробки та впровадження відповідних програм, оптимізації виходу на ринок та консультаційні маркетингові послуги для банків та фінтех-компаній.

"Наші нещодавні інвестиції в цю область, такі як придбання CipherTrace і Ekata, надають нам унікальний набір можливостей, що допомагають надавати нашим клієнтам і споживачам найпередовіші з технічного погляду рішення, доступні на ринку", - зазначив глава підрозділу Cyber & Intelligence у Mastercard Аджай Бхалла.

В рамках представленої програми Mastercard розширює своє партнерство з платформою блокчейн-інфраструктури Paxos Trust Company. Та надаватиме послуги з торгівлі та зберігання криптоактивів від імені банків, а Mastercard використовуватиме свої технології для інтеграції цих можливостей у інтерфейси банків, що забезпечить безпроблемне користування ними для споживачів.

Нагадаємо також, що зараз закінчується прийом Mastercard заявок на участь в ініціативі Start Path Ukraine для українських фінтех-компаній та підприємців.

Джерело фото: ua.depositphotos.com