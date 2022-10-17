Masterсard поможет банкам проводить операции с криптовалютой

Платежная систем Mastercard представила программу Crypto Source, позволяющую финансовым учреждениям предоставлять своим клиентам возможности и услуги в сфере безопасной торговли криптовалютой. Об этом говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что по данным исследования в этом году, 29% респондентов во всем мире используют криптовалюту в качестве инвестиции, а еще 65% указали, что предпочитают, чтобы услуги, связанные с криптовалютой, предоставлялись их текущим надежным финансовым учреждением.

Как указывают в Mastercard, благодаря ее партнерству с регулируемыми и лицензированными поставщиками криптовалютных услуг финансовые партнеры компании получат доступ к комплексному набору услуг по покупке, хранению и продаже избранных криптоактивов, а также услуги по подтвержденной идентификации, кибербезопасности и консультационные услуги.

"Crypto Source дополняется Mastercard Crypto Secure, чтобы обеспечить дополнительную безопасность криптоэкосистемы и поддержать эмитентов карт в соблюдении ими сложных регуляторных правил", - говорится в сообщении.

В частности, набор предложений Mastercard, связанных с криптовалютой, для банков и финтех-компаний включает технологическую и партнерскую поддержку, позволяющую покупать, хранить и продавать определенные криптоактивы; управление безопасностью, включая решения Mastercard для идентификации, криптоаналитику, мониторинг транзакций, борьбу с отмыванием денег, кибербезопасность и биометрию.

"Также это возможности по расходованию и обналичиванию криптовалюты, предлагаемые через ряд продуктов, включая криптовалютные карты, открытый банкинг и трансграничные услуги. Финансовые учреждения также смогут предлагать дополнительные функции с использованием технологии Mastercard, такие как цифровые квитанции и решения для повышения лояльности", - отмечают в компании.

Кроме того, в Mastercard намерены оказывать услуги по разработке и внедрению соответствующих программ, по оптимизации выхода на рынок и консультационные маркетинговые услуги для банков и финтех-компаний.

"Наши недавние инвестиции в эту область, такие как приобретение CipherTrace и Ekata, предоставляют нам уникальный набор возможностей, помогающих предоставлять нашим клиентам и потребителям самые передовые с технической точки зрения решения, доступные на рынке", — отметил глава подразделения Cyber & Intelligence в Mastercard Аджай Бхалла.

Отмечается, что в рамках представленной программы Mastercard расширяет свое партнерство с платформой блокчейн-инфраструктуры Paxos Trust Company. Та будет предоставлять услуги по торговле и хранению криптоактивов от имени банков, а Mastercard будет использовать свои технологии для интеграции этих возможностей в интерфейсы банков, что обеспечит беспроблемное пользование ими для потребителей.

Напомним также, что сейчас заканчивается прием Mastercard заявок на участие в инициативе Start Path Ukraine для украинских финтех-компаний и предпринимателей.

Источник фото: ua.depositphotos.com