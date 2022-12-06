В Україні з'явилася можливість здійснювати криптооперації з кнопкового телефону офлайн

Європейська централізована криптовалютна біржа WhiteBIT та оператор мобільного зв'язку lifecell дали можливість користувачам мати доступ до сервісів платформи криптобіржі навіть в умовах відсутності інтернет-з’єднання та з кнопкового телефону. Для цього об'єднали блокчейн-екосистему з комунікаційними послугами.

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Про це 6 грудня повідомили пресслужби компаній.

Уточнюється, що доступ до екосистеми біржі забезпечуватиме використання каналу USSD.

"Ця технологія дозволяє здійснювати операції з криптовалютою без інтернет-з’єднання. Зокрема користувачі WhiteBIT з підключеним номером lifecell зможуть перевіряти курси торгових пар USDT, BTC, UAH, WBT, загальний та торговий баланси, переглядати деталізовану інформацію за кожним із балансів, надсилати кошти між балансами, купувати або продавати наявні віртуальні активи на торгових балансах, брати депозит криптовалюти на баланс користувача", — розповіли в WhiteBIT.

Мобільний оператор передаватиме такі транзакції через захищене середовище. В компаніях запевняють, що це практично унеможливлює фішинг.

"Доступ до продуктів біржі буде таким же простим і звичним, як можливість написати смс-повідомлення. І неважливо, чи смартфон у твоїх руках, чи старий кнопковий телефон Nokia 3310. Це також чудовий спосіб підтримати економіку країни", — резюмував CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Нагадаємо, нещодавно світова криптобіржа та блокчейн-екосистема Binance оголосила про початок співробітництва із мобільним оператором “Київстар”. У межах цього партнерства користувачі "Київстар", які цікавляться інноваціями, блокчейном, інвестиціями та фінансовими продуктами, отримають доступ до широкого кола криптовалютних можливостей.

Крім того, криптобіржу Binance інтегрували в мобільний застосунок "Дія". Це дозволить користувачам проходити верифікацію за декілька хвилин.

Джерело фото: ua.depositphotos.com