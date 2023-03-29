США звинуватили засновника криптобіржі FTX у підкупі китайських чиновників

Генеральна прокурора США звинуватила колишнього виконавчого директора FTX Сема Бенкмана-Фріда у виплаті $40 млн хабара одному чи кільком китайським урядовцям. Про це повідомило видання Financial Times.

За версією слідства, Бенкман-Фрід надіслав хабар у криптовалюті китайським чиновникам, щоб відновити доступ до торгових рахунків, які були заморожені правоохоронними органами в країні. Йдеться про облікові записи, пов’язані з Alameda Research, дочірньою компанією FTX.

Звинувачення у хабарництві було додано до попередніх 12, які вже висунули колишньому керівнику FTX. Уточнюємо, що біржа збанкрутувала в листопаді 2022 року після того, як вона не змогла задовольнити хвилю запитів клієнтів на виведення коштів.

Бенкмен-Фріда спочатку повідомили про підозру по восьми кримінальних справах після того, як його екстрадували з Багамських островів, за те, що прокурори назвали "однією з найбільших фінансових шахрайств в історії США".

У лютому 2023 року уряд розширив справу проти Бенкмана-Фріда, включивши звинувачення в шахрайстві з цінними паперами та змові з метою банківського шахрайства. Засновник FTX весь цей час намагався розморозити свої рахунки. Після місяців невдач, як стверджує прокурор, він вирішив дати хабара.

Нагадаємо, після того, як FTX обвалилася, Бенкман-Фрід втратив 16 млрд доларів менш ніж за тиждень. Згодом на 84 млрд доларів зменшилися статки гендиректора Binance Чанпена Чжао. Примітно, що нещодавно комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала позов до Окружного суду США на криптобіржу Binance, звинувативши Чжао в умисному ухиленні від федерального закону та порушеню Закону про товарні біржі.

Водночас в Binance заявляють, що "скарга містить неповне викладення фактів, і біржа не погоджується з характеристикою багатьох пунктів, зазначених у скарзі".