Правительство Великобритании ограничило использование денег, полученных от продажи футбольного клуба "Челси". Теперь средства можно направлять на помощь только в пределах международно-принятых границ Украины.

Об этом сообщил глава фонда помощи пострадавшим от войны Майк Пенроуз в статье The Times.

Дело в том, что когда российский олигарх Роман Абрамовы продал "Челси", то средства были переданы предложенному нам фонду. Тогда миллиардеру было важно показать, что якобы он поддерживает Украину в войне, ведь сам оказался под санкциями как один из фактических спонсоров агрессии, как и все налогоплательщики в РФ.

Поэтому он заявил, что эти деньги должны пойти "всем жертвам войны в Украине и ее последствиям". Такие условия утвердило правительство Великобритании.

В конце концов, Абрамович отказывается подписывать договор о передаче Украине средств от продажи футбольного клуба. Он заявил, что хочет, чтобы часть денег была передана пострадавшим из России.

После этого правительство Великобритании сообщило, что через соглашение с ЕС деньги выплатят только если фонд согласится ограничить расходы в пределах географических границ Украины.

В фонде, которому Абрамович передал деньги, также заявляют, что не согласны с таким решением правительства. Пенроуз считает, что из-за недавнего мятежа в РФ Европа должна быть готова к новой волне беженцев, на этот раз из России.