Британия ввела новые санкции против РФ за "местные выборы" на оккупированных территориях Украины

29 сентября правительство Великобритании ввело новые санкции против России за проведение ею "так называемых местных выборов" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Британии.

Отмечается, что новые санкции включают ограничения на передвижение и финансовые ограничения и касаются новых российских чиновников, причастных к незаконному вторжению в Украину.

"В ответ на попытки России использовать фиктивные выборы, чтобы узаконить свой незаконный контроль над Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями и Крымом, являющимися частью суверенной территории Украины, Великобритания введет новые санкции", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в новый санкционный список добавлены чиновники России, которые непосредственно угрожают территориальной целостности Украины.

В частности, в список добавили Центральную избирательную комиссию России, секретаря ЦИК РФ Наталию Бударину, "председателя избирательной комиссии Херсонской области" Марину Захарову и "председателя избирательной комиссии Запорожской области" Андрея Алексеенко.

"В последней тщетной попытке нормализовать нелегитимный контроль России над суверенной украинской территорией, Россия организовала незаконные фиктивные "выборы" в начале этого месяца. Эти выборы являются очередным нарушением территориальной целостности Украины и Устава ООН. Ранее в этом месяце Великобритания предоставила Совету Безопасности ООН доказательства того, что результаты были заранее определены", – подчеркнули в правительстве Британии.

Напомним, 13 сентября Совет ЕС принял решение продлить на 6 месяцев санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.