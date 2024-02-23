Україна зможе не визнавати обраного в березні президента РФ через голосування на окупованих територіях – ЦВК

У Центральній виборчій комісії наголошують, що результати виборів у разі врахування голосів "виборців" на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України будуть нікчемними й дадуть підстави для невизнання обраного в такий спосіб президента, у тому числі його правосуб’єктності в міжнародних зносинах.

Про це повідомила пресслужба Секретаріату Комісії.

Під час засідання 23 лютого ЦВК прийняла постанову щодо нелегітимності організації підготовки та проведення "виборів" президента РФ 2024 року на ТОТ України.

Як відомо, на початку грудня 2023 року ЦВК РФ ухвалила постанову, згідно з якою вибори президента РФ 15 – 17 березня 2024 року мають відбутись і на частинах територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, що були тимчасово захоплені під час повномасштабного військового вторгнення, а також в анексованих Росією АР Крим та місті Севастополі.

"Такі дії є черговою цинічною спробою держави-агресора легітимізувати окупацію українських земель та не мають жодної ознаки відповідності загальновизнаним демократичним принципам виборів і не можуть мати таких загалом. Оскільки організація і проведення на тимчасово окупованих територіях України виборів представницьких органів та посадових осіб іншої держави є нічим іншим, як фарсом, прикладом деградації, нівелювання прав людини та делегітимізації виборної посади президента держави-агресора", - йдеться в повідомленні ЦВК.

В установі зазначають, що ЦВК як єдиний державний орган, уповноважений забезпечувати на всій території України організацію підготовки та проведення виборів і референдумів, реалізацію та захист суверенного права українського народу на виявлення своєї волі, засудила протиправні рішення та дії органів влади РФ та її окупаційних адміністрацій щодо організації підготовки й проведення на ТОТ України зазначених так званих виборів президента РФ. А також наголосила, що будь-які спроби щодо організації підготовки та проведення на території суверенної незалежної України органами влади РФ та їх посадовими особами псевдовиборів є нелегітимними, а їх результати у разі врахування голосів "виборців" на ТОТ України будуть нікчемними й дадуть підстави для невизнання обраного в такий спосіб президента, у тому числі його правосуб’єктності в міжнародних зносинах.

ЦВК закликала громадян України – виборців, які проживають на ТОТ України, утриматись від участі в будь-яких заходах, спрямованих на організацію підготовки та проведення нелегітимних "виборів" президента РФ, зокрема, формуванні так званих виборчих органів, поширенні інформації чи агітації, спостереженні за псевдовиборами тощо.

Окрім того, Комісія звернулася до Кабміну із пропозицією розглянути можливість організації заходів щодо поширення матеріалів про незаконність проведення на ТОТ України будь-яких псевдовиборів та псевдореферендумів, участі у підготовці таких заходів та голосуваннях, а також про невизнання їх результатів.

Також ЦВК звернулася до Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань щодо оперативного розслідування фактів здійснення заходів, спрямованих на організацію підготовки та проведення ТОТ України нелегітимних виборів президента держави-агресора, встановлення причетних осіб та забезпечення притягнення їх до кримінальної відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, попередні вибори 2018 року вже проводились і на території Криму, і Україна після них не стала відмовлятися вважати Путіна президентом. При цьому легітимність обраної і в 2016, і в 2021 роках Держдуми Україна визнати відмовилась, так як відмовилась визнавати статус 225 депутатів, вибраних по пропорційній системі із урахуванням Криму, а також 3 мажоритарників від "Республіки Крим" і 1 від Севастополя. 221 мажоритарники, що залишилися, більшість не утворюють - за цією логікою Дума являється неправомірною.