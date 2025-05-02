Уряд перерахував 1,9 млрд грн для компенсації відсотків за програмою "5-7-9%"

Уряд продовжує виконувати свої зобов'язання перед банками в рамках програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Черговий платіж у розмірі 1,9 млрд грн був спрямований на компенсацію відсоткових ставок та покриття боргу перед банками за попередні періоди.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Основні цифри програми

Це вже четверте фінансування у 2025 році, що дозволило загальній сумі перерахованих коштів досягти 7 млрд грн з початку року.

У 2025 році спостерігається значне зростання інвестиційної активності: лише за перші чотири місяці підприємці залучили 6,8 млрд грн інвестиційних кредитів, що на 80% більше в середньому за місяць порівняно з попередніми роками воєнного стану.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" надає можливість отримати до 150 млн грн для реалізації інвестиційних проєктів, зокрема в переробній промисловості, виробництві в зонах високого воєнного ризику та відбудові зруйнованих підприємств, агросекторі та для забезпечення енергонезалежності бізнесу.

Для зон високого воєнного ризику передбачена пільгова ставка — 1% річних на інвестиційні цілі протягом перших двох років, після чого ставка становить 5%.

Нещодавно уряд розширив напрямки фінансування, зокрема агровиробники можуть отримати до 150 млн грн на будівництво овочесховищ та картоплесховищ, а також для підприємств тваринницької та переробної галузей.

З початку 2025 року банки видали 27,8 млрд грн на реалізацію інвестиційних проєктів у рамках програми, з них 6,8 млрд грн — на інвестиційні кредити, а 6,4 млрд грн — на кредитування в зонах високого воєнного ризику.

Довідково:

Програма "Доступні кредити 5-7-9 %" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів коштом державних компенсацій або державних гарантій.