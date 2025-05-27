Підприємцям у зонах високого воєнного ризику збільшили період пільгового кредитування: про який термін йдеться

27 травня Кабмін ухвалив рішення продовжити пільгову ставку 1% річних для інвестиційних кредитів для бізнесу, що працює у зонах високого воєнного ризику. Вона діятиме протягом перших п’яти років кредитування замість двох, як було раніше. Після закінчення вказаного періоду ставка становитиме 5% річних.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Ми розширили термін, впродовж якого компанії у зонах високого воєнного ризику зможуть виплачувати кредит саме під 1%. Відтепер це п’ять років замість двох. Це більше стабільності для бізнесу і більше можливостей інвестувати зекономлені кошти у розвиток", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, наразіі підприємці, які працюють у зонах високого воєнного ризику, залучають понад 20% всіх кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Для багатьох підприємців вони стають чи не єдиною можливістю підтримувати свій бізнес.

Нині до зон високого воєнного ризику належать як цілі області, так і окремі райони або громади, що зазнають або зазнали бойових дій, регулярних атак, чи перебувають у безпосередній близькості до фронту або розташовані в зоні ризику ураження. Серед них — окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської областей, а також майже всі території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Варто зауважити, що з початку 2025 року бізнес отримав 11,2 тисяч пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 35,4 млрд гривень. З них 7,5 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Нагадаємо, з 5 по 9 травня 2025 року у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 39 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, а з початку повномасштабної війни в Україні видано позик на 308 млрд грн.