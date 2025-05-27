Предпринимателям в зонах высокого военного риска увеличили период льготного кредитования: о каком сроке идет речь

27 мая Кабмин принял решение продлить льготную ставку 1% годовых для инвестиционных кредитов для бизнеса, работающего в зонах высокого военного риска. Она будет действовать в течение первых пяти лет кредитования вместо двух, как было раньше. По истечении указанного периода ставка будет составлять 5% годовых.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.

"Мы расширили срок, в течение которого компании в зонах высокого военного риска смогут выплачивать кредит именно под 1%. Теперь это пять лет вместо двух. Это больше стабильности для бизнеса и больше возможностей инвестировать сэкономленные средства в развитие", — отметила первая вице-премьер-министр — министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, сейчас предприниматели, работающие в зонах высокого военного риска, привлекают более 20% всех кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Для многих предпринимателей они становятся едва ли не единственной возможностью поддерживать свой бизнес.

В настоящее время к зонам высокого военного риска относятся как целые области, так и отдельные районы или общины, подвергающиеся боевым действиям, регулярным атакам, или находящиеся в непосредственной близости к фронту или расположенные в зоне риска поражения. Среди них отдельные районы Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областей, а также почти все территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Стоит отметить, что с начала 2025 года бизнес получил 11,2 тысячи льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 35,4 млрд гривен. Из них 7,5 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.

Напомним, с 5 по 9 мая 2025 года в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 39 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн, а с начала полномасштабной войны в Украине выданы ссуды на 308 млрд грн.