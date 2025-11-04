"єОселя": до кінця року 100 родин залізничників зі статусом ВПО отримають житло на пільгових умовах

Програма пільгової іпотеки "єОселя" стає доступною для родин залізничників зі статусом вимушено переміщених осіб (ВПО). До кінця поточного року заплановано залучити до програми перші 100 сімей залізничників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

За його словами, це рішення набуло чинності сьогодні і є важливим кроком державної підтримки стратегічної для країни галузі, адже "Укрзалізниця" є найбільшим роботодавцем для ВПО в Україні.

Умови кредитування для залізничників

Працівники "Укрзалізниці", які були змушені покинути свої домівки, тепер зможуть скористатися вигідними умовами пільгового кредитування для придбання житла. Держава профінансує оформлення документів та 70% першого внеску. Ще 20% – покриє роботодавець.

Завдяки цій програмі, працівники залізниці зможуть придбати житло вартістю до 2 мільйонів гривень з першим внеском не більше 60 тисяч гривень. Держава частково компенсуватиме щомісячні платежі протягом першого року, а "Укрзалізниця"допомагатиме з цими платежами протягом трьох років.

Як зазначив Кулеба, вже сьогодні є перший успішний приклад: родина залізничника-машиніста з Полтавщини, чию домівку в Покровську зруйнував ворог, отримала перший ваучер для придбання житла.

До кінця поточного року заплановано залучити до "єОселі" перші 100 сімей залізничників.

"Працюємо і над тим, щоб держава збільшила програми підтримки Укрзалізниці, будуть знайдені можливості підвищення заробітних плат працівникам", — додав міністр.

Нагадаємо, 10 вересня запрацювала постанова уряду про пільгове кредитування на придбання власного житла для ВПО та мешканців прифронтових територій у межах програми "єОселя".