Европа готовит ограниченную поддержку домохозяйств из-за энергетического кризиса

Скачок цен на энергоносители, вызванный войной между США и Израилем против Ирана, ставит европейские правительства под давление по поддержке домохозяйств и бизнеса. Ограниченные финансовые ресурсы, высокие долговые нагрузки и жесткие правила ЕС делают масштабную помощь маловероятной.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Reuters.

Энергетический шок оказывает давление на бюджеты Европы

Поэтому вряд ли можно ожидать такой масштабной поддержки, как после полномасштабного вторжения России в Украину три года назад, когда субсидии и другая помощь достигала сотен миллиардов евро.

Чиновники, помня энергетический кризис 2022 года, который усугубил проблемы со стоимостью жизни и вызвал недовольство избирателей, начинают реагировать на новую ситуацию. В частности, рекордный выпуск стратегических запасов нефти.

Франция, Греция и Польша уже ввели ограничения на цены на нефть, ограничения доходности и скидки - меры, почти не влияющие на государственный бюджет. Германия планирует также регулировать цены на автозаправках.

"Если поставки газа из Катара будут прерваны на несколько недель и цены на газ возрастут, по всей вероятности, правительства снова вмешаются и введут определенные субсидии", - отметил Фрэнк Гилл, главный аналитик S&P Global Ratings по EMEA.

Пока правительства не могут предсказать колебания цен на энергоносители, очевидно, что они осторожны по масштабным фискальным мерам. Британия заявила, что рано замораживать налог на топливо, а французское правительство отклонило предложения оппозиции по снижению НДС на бензин. Италия рассматривает возможность использовать поступления от НДС из-за роста цен для снижения акциза на топливо.

Хотя цены на нефть на этой неделе достигали почти 120 долларов за баррель, приближаясь к пику 2022 года, энергетическая ситуация в Европе сейчас несколько отличается. Цены на газ выросли более чем на 50% с начала войны, но составляют лишь одну шестую от уровня более 300 евро за мегаватт-час, который они достигали раньше. Кроме того, Европа не спешит заменять единственного поставщика, как это было с Россией.

Целевые меры поддержки

Если высокие цены будут продолжены и правительствам придется оказывать помощь, это может увеличить фискальное давление во Франции и Великобритании из-за высоких бюджетных дефицитов.

В Центральной Европе инвестиционный рейтинг Венгрии оказывается под риском из-за уже щедрых программ поддержки накануне апрельских выборов. Испания, Португалия и Греция имеют крепкие финансы, однако высокие затраты могут подорвать их экономическое восстановление. Италия, в значительной степени восстановившая свою фискальную репутацию, может столкнуться с осложнениями выхода из режима бюджетной дисциплины ЕС из-за замедления экономического роста.

Учитывая ограниченные финансовые ресурсы, меры поддержки, которые правительства применяли в 2022 году в широком масштабе, на этот раз должны быть более ограниченными и более целевыми, отмечают экономисты Barclays. Великобритания и Германия уже подтвердили эту позицию.

Morgan Stanley сообщает, что в 2022–2023 годах меры поддержки энергетического сектора составляли 3,6% ВВП, тогда как сейчас правительства могут выделять лишь около 0,3% ВВП в год, соблюдая правила ЕС. При длительном закрытии пролива Ормуз и замедление экономического роста ЕС может позволить временно отступить от правил, что позволит выделять до 0,6% ВВП на целевые меры поддержки.

Также высокие расходы по обслуживанию долга сами по себе ограничивают возможности правительств. Инвесторы стали более чувствительны к нарушениям фискальной дисциплины, и Великобритания и Франция находятся в зоне повышенного риска. Германия, с низкой долговой нагрузкой, и Испания, с высоким экономическим ростом, имеют больше пространства для реагирования.

Стратегии снижения издержек и контроля спроса

Ключевой для финансовой способности любых мер поддержки будет то, какую часть расходов правительства смогут компенсировать. Одной из возможных стратегий является специальный налог на сверхприбыли энергетических компаний, который применяли многие европейские страны в прошлый раз и о котором уже заявила Италия. Однако в прошлый раз поступления от налога значительно уступали сумме субсидий.

Критики отмечают, что субсидии и ограничения цен стимулируют повышение спроса на энергию и давят на высокие цены.

Напомним, война в Иране влечет за собой беспрецедентные потрясения на рынках нефти, ударяя по 7,5% мировых поставок и еще большей части экспорта. Главным фактором нестабильности стало фактическое закрытие Ормузского пролива. Через эту артерию в прошлом году проходило 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов ежедневно, однако эти потоки сократились более чем на 90%.