Война в Иране повлекла за собой крупнейшее в истории потрясение на рынке нефти: детали

Война в Иране влечет за собой беспрецедентные потрясения на рынках нефти, ударяя по 7,5% мировых поставок и еще большей части экспорта. Главным фактором нестабильности стало фактическое закрытие Ормузского пролива. Через эту артерию в прошлом году проходило 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов ежедневно, однако эти потоки сократились более чем на 90%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Показатели добычи и снабжения

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), конфликт повлечет за собой сокращение мировых поставок на 8 миллионов баррелей в сутки в течение текущего месяца.

Нефтяные компании в Персидском заливе остановили производство примерно на 10 миллионов баррелей ежедневно из-за невозможности экспортировать сырье. Кроме того, под угрозой оказались региональные нефтеперерабатывающие мощности в объеме около 4 миллионов баррелей в сутки, что создает дефицит дизельного и авиационного топлива.

Ценовая динамика и спрос

12 марта в Лондоне цена на нефть марки Brent снова поднялась выше отметки 100 долларов за баррель. Это произошло на фоне сообщений об атаках на два танкера в иракских водах и эвакуации ключевого экспортного терминала в Омане. Экономическая неопределенность привела к снижению оценок роста мирового потребления в 2026 году на 25% - до 640 000 баррелей в день.

Реакция международного сообщества

Для противодействия дефициту 32 страны-члены МЭА договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из экстренных резервов в течение около 120 дней. В частности, США предоставит 172 миллиона баррелей из своего Стратегического нефтяного резерва.

Частично потери производства на Ближнем Востоке компенсируются ростом добычи в странах Америки (США, Канада, Гайана, Бразилия), а также Казахстане и России. Однако шок предложения уже снизил прогноз мирового профицита нефти на 2026 год на треть.

Ранее сообщалось, что министры финансов стран G7 проведут экстренную встречу в понедельник, чтобы обсудить возможное совместное высвобождение нефти из стратегических резервов, координированных Международным энергетическим агентством (МЭА).