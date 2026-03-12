Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Война в Иране повлекла за собой крупнейшее в истории потрясение на рынке нефти: детали

танкер, море
Иран заблокировал Ормузский пролив / Википедия

Война в Иране влечет за собой беспрецедентные потрясения на рынках нефти, ударяя по 7,5% мировых поставок и еще большей части экспорта. Главным фактором нестабильности стало фактическое закрытие Ормузского пролива. Через эту артерию в прошлом году проходило 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов ежедневно, однако эти потоки сократились более чем на 90%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Показатели добычи и снабжения

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), конфликт повлечет за собой сокращение мировых поставок на 8 миллионов баррелей в сутки в течение текущего месяца.

Нефтяные компании в Персидском заливе остановили производство примерно на 10 миллионов баррелей ежедневно из-за невозможности экспортировать сырье. Кроме того, под угрозой оказались региональные нефтеперерабатывающие мощности в объеме около 4 миллионов баррелей в сутки, что создает дефицит дизельного и авиационного топлива.

Ценовая динамика и спрос

12 марта в Лондоне цена на нефть марки Brent снова поднялась выше отметки 100 долларов за баррель. Это произошло на фоне сообщений об атаках на два танкера в иракских водах и эвакуации ключевого экспортного терминала в Омане. Экономическая неопределенность привела к снижению оценок роста мирового потребления в 2026 году на 25% - до 640 000 баррелей в день.

Реакция международного сообщества

Для противодействия дефициту 32 страны-члены МЭА договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из экстренных резервов в течение около 120 дней. В частности, США предоставит 172 миллиона баррелей из своего Стратегического нефтяного резерва.

Частично потери производства на Ближнем Востоке компенсируются ростом добычи в странах Америки (США, Канада, Гайана, Бразилия), а также Казахстане и России. Однако шок предложения уже снизил прогноз мирового профицита нефти на 2026 год на треть.

Ранее сообщалось, что министры финансов стран G7 проведут экстренную встречу в понедельник, чтобы обсудить возможное совместное высвобождение нефти из стратегических резервов, координированных Международным энергетическим агентством (МЭА).

Автор:
Татьяна Ковальчук