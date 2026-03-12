Цены на нефть выросли на 9%: Brent превысила 100 долларов из-за атак Ирана на танкеры

Цены на нефть выросли в четверг, 12 марта, поскольку Иран усилил атаки на нефтяные и транспортные объекты по всему Ближнему Востоку. Это вызвало опасения относительно длительного конфликта и перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 8,54 доллара, достигнув отметки 100,52 доллара за баррель. В то же время, американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 7,22 доллара и торгуется на уровне 94,47 доллара.

Динамика цен остается волатильной, поскольку в начале недели Brent уже достигала пиковых 119,50 долларов, после чего произошла временная коррекция на заявлениях Белого дома.

До 200 долларов за баррель

Представители военного командования Ирана официально предупредили о возможности роста стоимости барреля до 200 долларов. Тегеран увязывает ценовые показатели непосредственно с уровнем региональной безопасности, обвиняя США в дестабилизации ситуации.

Ситуация обострилась после инцидента в территориальных водах Ирака, где два иностранных танкера с мазутом были атакованы лодками со взрывчаткой. Предварительные расследования указывают на иранский след в этих нападениях, повлекших пожары на судах.

Для стабилизации рынка Международное энергетическое агентство приняло решение о выпуске рекордных 400 миллионов баррелей нефти. США обеспечат почти половину этого объема, направив 172 миллиона баррелей из своего Стратегического нефтяного резерва.

Несмотря на такие масштабы интервенции эксперты скептически оценивают долгосрочный эффект этих мероприятий. Аналитики рынка отмечают, что высвобождение запасов лишь временный инструмент, который не сможет полностью компенсировать системные остановки производства в странах Ближнего Востока.

Прогнозы аналитиков и риски

Эксперты финансовой группы ING констатируют отсутствие признаков деэскалации в зоне Персидского залива.

Пока не наблюдаются предпосылки для восстановления стабильных потоков сырья через ключевые логистические узлы. Аналитики уверены, что единственным путем снижения цен является обеспечение безопасного прохода танкеров.

Пока этот вопрос остается нерешенным, рынок готовится к новым ценовым максимумам. Есть также опасения относительно оперативности логистики: даже при наличии резервов остается открытым вопрос скорости их доставки конечным потребителям.

Напомним, 10 марта нефть начала дешеветь после достижения рекордных за последние три года отметок. Рынок успокоился на фоне заявлений президента США о близком конце войны на Ближнем Востоке, что развеяло страхи инвесторов по поводу длительной дестабилизации глобальных поставок.

Из-за блокирования Ормузского пролива четыре ведущих нефтедобывающих стран ближнего Востока — Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт — сократили производство нефти.