Ціни на нафту зросли на 9%: Brent перевищила 100 доларів через атаки Ірану на танкери

Ціни на нафту зросли у четвер, 12 березня, оскільки Іран посилив атаки на нафтові та транспортні об'єкти по всьому Близькому Сходу. Це викликало побоювання щодо тривалого конфлікту та перебоїв у постачанні нафти через Ормузьку протоку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 8,54 долара, досягнувши позначки 100,52 долара за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 7,22 долара і торгується на рівні 94,47 долара.

Динаміка цін залишається волатильною, оскільки на початку тижня Brent уже сягала пікових 119,50 доларів, після чого відбулася тимчасова корекція на заявах Білого дому.

До 200 доларів за барель

Представники військового командування Ірану офіційно попередили про можливість зростання вартості бареля до 200 доларів. Тегеран пов'язує цінові показники безпосередньо з рівнем регіональної безпеки, звинувачуючи США в дестабілізації ситуації.

Ситуація загострилася після інциденту в територіальних водах Іраку, де два іноземні танкери з мазутом були атаковані човнами з вибухівкою. Попередні розслідування вказують на іранський слід у цих нападах, що призвели до пожеж на суднах.

Для стабілізації ринку Міжнародне енергетичне агентство ухвалило рішення про випуск рекордних 400 мільйонів барелів нафти. США забезпечать майже половину цього обсягу, спрямувавши 172 мільйони барелів зі свого Стратегічного нафтового резерву.

Попри такі масштаби інтервенції, експерти скептично оцінюють довгостроковий ефект цих заходів. Аналітики ринку наголошують, що вивільнення запасів є лише тимчасовим інструментом, який не зможе повністю компенсувати системні зупинки виробництва в країнах Близького Сходу.

Прогнози аналітиків та ризики

Експерти фінансової групи ING констатують відсутність ознак деескалації в зоні Перської затоки.

Наразі не спостерігається передумов для відновлення стабільних потоків сировини через ключові логістичні вузли. Аналітики впевнені, що єдиним шляхом до зниження цін є гарантування безпечного проходу танкерів.

Поки це питання залишається невирішеним, ринок готується до нових цінових максимумів. Існують також побоювання щодо оперативності логістики: навіть за наявності резервів залишається відкритим питання швидкості їх доставки кінцевим споживачам.

Нагадаємо, 10 березня нафта почала дешевшати після досягнення рекордних за останні три роки позначок. Ринок заспокоївся на тлі заяв президента США про близький кінець війни на Близькому Сході, що розвіяло страхи інвесторів щодо тривалої дестабілізації глобальних поставок.

Через блокування Ормузької протоки чотири провідні нафтовидобувні країни близького Сходу — Саудівська Аравія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт — скоротили виробництво нафти.