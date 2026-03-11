Світові ціни на нафту знижуються після рекордного зростання

Ціни на нафту продовжили падіння у середу, 11 березня, на тлі повідомлень Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Організація готує найбільше в історії вивільнення нафтових запасів для компенсації потенційних перебоїв з постачанням, спричинених конфліктом між США, Ізраїлем та Іраном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на Brent знизилися на 1% до 86,92 долара за барель, а американська нафта WTI подешевшала на 0,4%, зупинившись на позначці 83,1 долара.

Така динаміка спостерігається після різких коливань на початку тижня, коли ціна на WTI сягала пікового показника 119 доларів.

Вивільнення стратегічних запасів

За даними джерел, запропонований обсяг інтервенції перевищить 182 мільйони барелів. Це більше за показники 2022 року, коли країни-члени МЕА випускали запаси на ринок через вторгнення Росії в Україну.

Аналітики Goldman Sachs зазначають, що такий обсяг нафти дозволить компенсувати 12 днів можливих перебоїв з експортом із країн Перської затоки, який оцінюється у понад 15 мільйонів барелів на добу.

Ситуація в Ормузькій протоці

Ситуація в регіоні залишається напруженою. Американські військові повідомили про ліквідацію 16 іранських суден-мінобудівників поблизу Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп висунув вимогу негайно видалити будь-які міни, встановлені Іраном у цьому регіоні.

Попри заяви Вашингтона про готовність супроводжувати танкери, ВМС США поки що відмовляють судноплавним компаніям у наданні ескорту, посилаючись на надто високі ризики атак.

Прогнози ринку

За даними судноплавного моніторингу, Саудівська Аравія готується наростити обсяги транспортування нафти через Червоне море. Попри це, такі потужності залишаються недостатніми для повної компенсації втрат, спричинених обмеженням руху в Ормузькій протоці.

Для підтримки рівня експорту та уникнення скорочення видобутку королівство задіює потужності порту Янбу, тоді як сусідні країни — Ірак, Кувейт та ОАЕ — уже зменшили виробництво на тлі кризи.

Експерти фінансових інституцій характеризують поточний рух цін як процес нормалізації після аномального зростання. Ринки зосереджені на подіях на Близькому Сході, намагаючись оцінити тривалість періоду високих цін на енергоносії.

Інвестори враховують як заяви про швидке завершення війни, так і реальні загрози для танкерного флоту в Перській затоці, що підтримує високу волатильність на торгах.

Нагадаємо,10 березня нафта почала дешевшати після досягнення рекордних за останні три роки позначок. Ринок заспокоївся на тлі заяв президента США про близький кінець війни на Близькому Сході, що розвіяло страхи інвесторів щодо тривалої дестабілізації глобальних поставок.

Через блокування Ормузької протоки чотири провідні нафтовидобувні країни близького Сходу — Саудівська Аравія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт — скоротили виробництво нафти.