В ОАЕ зупинили нафтопереробний завод після атаки іранського дрона

ADNOC
Фото: adnoc.ae

Державний нафтовий гігант Об'єднаних Арабських Еміратів ADNOC зупинив нафтопереробний завод Ruwais у місті Аль-Рувайс через пожежу, яку спричинив удар іранського дрона.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформоване джерело.

Рішення про закриття ухвалили після того, як на об'єкті комплексу сталася пожежа внаслідок удару дрона.

Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило Reuters, що нафтопереробний завод закрили як запобіжний захід, додавши, що всі інші операції на комплексі продовжуються у звичайному режимі.

Цей комплекс є місцем розташування потужностей ADNOC, які можуть переробляти до 922 тисяч барелів нафти на день, і слугує центральним вузлом для переробних операцій емірату, включаючи значні хімічні, добривні та промислові газові заводи.

Зауважимо, через блокування Ормузької протоки чотири провідні нафтовидобувні країни близького Сходу — Саудівська Аравія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт — скоротили виробництво нафти. 

Нагадаємо, 2 березня  іранські дрони Shahed-136 атакували найбільший нафтопереробний завод Saudi Aramco у Рас-Таннурі у Саудівській Аравії. Цей НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних комплексів у світі.

 Його роботу тимчасово призупинено. 

Автор:
Світлана Манько