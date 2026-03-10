Запланована подія 2

Саудівська Аравія, Ірак, ОАЕ та Кувейт різко зменшили нафтове виробництво

нафта
Блокування Ормузької протоки скоротило видобуток нафти / Depositphotos

Через блокування Ормузької протоки чотири провідні нафтовидобувні країни регіону — Саудівська Аравія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт — скоротили виробництво на 6,7 млн барелів на день, що становить близько 6% світових поставок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Війна, яка триває вже другий тиждень і охопила понад десяток країн, фактично закрила головний експортний маршрут регіону. Це призвело до заповнення резервуарів для зберігання та зменшення виробництва.

Головний виконавчий директор Saudi Aramco Амін Насер назвав ситуацію найбільшою кризою, з якою зіткнулася нафтогазова промисловість регіону.

Зменшення видобутку по країнах

Через блокування Ормузької протоки чотири провідні країни Близького Сходу суттєво скоротили видобуток нафти. Саудівська Аравія зменшила виробництво майже на третину — приблизно на 2 мільйони барелів на день, залишивши видобуток на рівні 2,5 мільйона барелів на день.

Ірак скоротив виробництво ще сильніше — майже на 60%, втративши близько 2,9 мільйона барелів на день.

Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт також відчули наслідки блокування: видобуток ОАЕ знизився на півмільйона барелів, а Кувейту довелося скоротити виробництво приблизно на таку ж кількість. Такі дії разом призвели до скорочення близько 6% світових поставок нафти.

Пропорційно найбільші скорочення торкнулися Іраку — майже 60% від лютневого рівня виробництва. Для Саудівської Аравії, ОАЕ та Кувейту скорочення становить близько 20–25%.

Вплив на ринки та економіку

Збої у постачанні спричинили значне зростання ціни на нафту до 120 доларів за барель, хоча після заяви президента США Дональда Трампа про можливе завершення війни ціни дещо впали.

Насер зазначив, що перебої у видобутку створюють "ланцюгову реакцію" не лише в судноплавстві та страхуванні, а й у авіації, сільському господарстві, автомобільній та інших промислових галузях.

"Чим довше триватимуть ці збої, тим більш катастрофічними будуть наслідки для світової економіки", — підкреслив він.

За його словами, глобальні вільні потужності зосереджені в цьому регіоні, тому відновлення судноплавства в Ормузькій протоці є критично важливим для стабільності світових ринків.

Додамо, що 10 березня нафта почала дешевшати після досягнення рекордних за останні три роки позначок. Ринок заспокоївся на тлі заяв президента США про близький кінець війни на Близькому Сході, що розвіяло страхи інвесторів щодо тривалої дестабілізації глобальних поставок.

Автор:
Тетяна Гойденко