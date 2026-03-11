Мировые цены на нефть снижаются после рекордного роста

Цены на нефть продолжили падение в среду на фоне сообщений Международного энергетического агентства (МЭА). Организация готовит крупнейшее в истории высвобождение нефтяных запасов для компенсации потенциальных перебоев со снабжением, вызванных конфликтом между США, Израилем и Ираном.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на Brent снизились на 1% до 86,92 доллара за баррель, а американская нефть WTI подешевела на 0,4%, остановившись на отметке 83,1 доллара.

Такая динамика наблюдается после резких колебаний в начале недели, когда цена на WTI достигала пикового показателя в 119 долларов.

Высвобождение стратегических запасов

По данным источников, предложенный объем интервенции превысит 182 миллиона баррелей. Это больше показателей 2022 года, когда страны-члены МЭА выпускали запасы на рынок из-за вторжения России в Украину.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что такой объем нефти позволит компенсировать 12 дней возможных перебоев с экспортом из стран Персидского залива, который оценивается более чем в 15 миллионов баррелей в сутки.

Ситуация в Ормузском проливе

Ситуация в регионе остается напряженной. Американские военные сообщили о ликвидации 16 иранских судов-миностроителей вблизи Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно удалить любые мины, установленные Ираном в этом регионе.

Несмотря на заявления Вашингтона о готовности сопровождать танкеры, ВМС США пока отказывают судоходным компаниям в предоставлении эскорта, ссылаясь на слишком высокие риски атак.

Прогнозы рынка

По данным судоходного мониторинга, Саудовская Аравия готовится нарастить объем транспортировки нефти через Красное море. Несмотря на это, такие мощности остаются недостаточными для полной компенсации потерь, вызванных ограничением движения в Ормузском проливе.

Для поддержания уровня экспорта и избегания сокращения добычи королевство задействует мощности порта Янбу, в то время как соседние страны — Ирак, Кувейт и ОАЭ уже уменьшили производство на фоне кризиса.

Эксперты финансовых институтов характеризуют текущее движение цен как процесс нормализации после аномального роста. Рынки сосредоточены на событиях Ближнего Востока, пытаясь оценить продолжительность периода высоких цен на энергоносители.

Инвесторы учитывают как заявления о скором завершении войны, так и реальные угрозы для танкерного флота в Персидском заливе, что поддерживает высокую волатильность на торгах.

Напомним, 10 марта нефть начала дешеветь после достижения рекордных за последние три года отметок. Рынок успокоился на фоне заявлений президента США о близком конце войны на Ближнем Востоке, что развеяло страхи инвесторов по поводу длительной дестабилизации глобальных поставок.

Из-за блокирования Ормузского пролива четыре ведущих нефтедобывающих стран ближнего Востока — Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт — сократили производство нефти.