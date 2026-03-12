Війна в Ірані спричинила найбільше в історії потрясіння на ринку нафти: деталі

Війна в Ірані спричиняє безпрецедентні потрясіння на ринках нафти, вдаряючи по 7,5% світових поставок та ще більшій частині експорту. Головним фактором нестабільності стало фактичне закриття Ормузької протоки. Через цю артерію минулого року проходило 20 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів щодня, проте наразі ці потоки скоротилися більш ніж на 90%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Показники видобутку та постачання

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), конфлікт спричинить скорочення світових поставок на 8 мільйонів барелів на добу протягом поточного місяця.

Нафтові компанії в Перській затоці зупинили виробництво приблизно на 10 мільйонів барелів щодня через неможливість експортувати сировину. Крім того, під загрозою опинилися регіональні нафтопереробні потужності обсягом близько 4 мільйонів барелів на добу, що створює дефіцит дизельного та авіаційного палива.

Цінова динаміка та попит

12 березня у Лондоні ціна на нафту марки Brent знову піднялася вище позначки 100 доларів за барель. Це відбулося на фоні повідомлень про атаки на два танкери в іракських водах та евакуацію ключового експортного термінала в Омані. Економічна невизначеність призвела до зниження оцінок зростання світового споживання у 2026 році на 25% — до 640 000 барелів на день.

Реакція міжнародної спільноти

Для протидії дефіциту 32 країни-члени МЕА домовилися вивільнити 400 мільйонів барелів нафти з екстрених резервів впродовж близько 120 днів. Зокрема США нададуть 172 мільйони барелів зі свого Стратегічного нафтового резерву.

Частково втрати виробництва на Близькому Сході компенсуються зростанням видобутку в країнах Америки (США, Канада, Гайана, Бразилія), а також у Казахстані та Росії. Проте шок пропозиції вже знизив прогноз світового профіциту нафти на 2026 рік на одну третину.

Раніше повідомлялося, що міністри фінансів країн G7 проведуть екстрену зустріч у понеділок, щоб обговорити можливе спільне вивільнення нафти зі стратегічних резервів, координованих Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).