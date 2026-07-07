Ракеты для Patriot: Зеленский заявил о переговорах с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудит вопросы поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Почему Украине срочно нужны ракеты Patriot

Об этом глава государства сообщил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях оборонного форума в рамках саммита НАТО, который проходит 7 июля в Анкаре.

Зеленский поблагодарил Рютте за содействие в реализации программы PURL, благодаря которой Украина может получить американские ракеты PAC-3 и PAC-2 для систем Patriot.

"Завтра мы обсудим с президентом Трампом разные темы, в том числе и этот вопрос", - отметил президент Украины.

Он также подчеркнул, что одной из главных задач сейчас является поиск возможностей для скорейшего получения большего количества ракет для комплексов Patriot.

"Это самое важное, что мы будем обсуждать", - добавил Зеленский.

Лидеры стран G7 согласились увеличить поставки противовоздушной обороны и дальнобойного оружия Киеву, а также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий для производства необходимого западного военного оборудования.

Напомним, украинская оборонная компания FirePoint, производящая ракеты "Фламинго", начала переговоры с европейскими партнерами по созданию новой системы противовоздушной обороны, которая станет альтернативой Patriot за $1 млн.