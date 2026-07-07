США ведут переговоры со странами ЕС о совместном производстве ракет для Patriot

США ведут переговоры с европейскими странами о совместном производстве ракет AIM-120 AMRAAM и техническом обслуживании ракет PAC-3 для систем Patriot в Европе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Согласно собеседникам агентства, страны подпишут заявление о намерениях совместного производства на форуме оборонной промышленности НАТО в кулуарах саммита в Анкаре 7 июля.

Если оба проекта будут реализованы, они могут уволить мощности компаний Raytheon и Lockheed Martin в Соединенных Штатах и позволят американским оборонным гигантам нарастить производство.

У США уже есть примеры лицензионного производства отдельных систем за рубежом, в частности ракет Patriot в Германии. В то же время Вашингтон обычно осторожно подходит к таким соглашениям из-за вопросов интеллектуальной собственности и цепей снабжения.

Для Украины лицензионное производство американского оружия может стать способом быстрее наращивать доступ к критическим системам, прежде всего, ПВО. Для Европы это означает усиление собственной оборонной промышленности и уменьшение зависимости от ограниченных запасов США.

Лидеры стран G7 согласились увеличить поставки противовоздушной обороны и дальнобойного оружия Киеву, а также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий для производства необходимого западного военного оборудования.

Напомним, украинская оборонная компания FirePoint, производящая ракеты "Фламинго", начала переговоры с европейскими партнерами по созданию новой системы противовоздушной обороны, которая станет альтернативой Patriot за $1 млн.