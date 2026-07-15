Рост ВВП, льготное кредитование бизнеса, дерегуляция: СМИ проанализировали работу правительства Свириденко

За год работы правительства Юлии Свириденко было реализовано ряд решений в сферах дерегуляции, поддержки бизнеса и привлечения международного финансирования.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в аналитическом обзоре "С чем идет правительство Свириденко: от оружия на фронте до евроинтеграции", опубликованном "РБК-Украина".

Автор обзора пишет, что среди решений, направленных на поддержку бизнеса, – отмена обязательных актов выполненных работ, развитие сервисной модели государственного контроля, запуск платформы "Пульс" для взаимодействия бизнеса с государством, а также подготовка к первому чтению нового Трудового кодекса.

В статье говорится, что экономия от отмены актов выполненных работ составляет до 20 млрд грн в год.

"Сервисная модель госконтроля с превентивными проверками прибавила еще 1,5 млрд грн, платформа "Пульс" решила 38 системных проблем бизнеса с эффектом 5,6 млрд грн в год", – говорится в материале.

Кроме того, в обзоре отмечен запуск механизма страхования военных рисков для инвесторов. По приведенным данным, согласовано 174 заявки на общую сумму 3,5 млрд грн, а также произведены первые выплаты компенсаций страховых премий.

Также сообщается о расширении государственной программы доступного кредитования "5-7-9". По данным автора обзора, за время работы правительства выдано 21,1 тыс. кредитов на общую сумму 99,4 млрд грн.

В инвестиционном направлении, как отмечает издание, было привлечено 2,4 млрд евро. В частности, первое соглашение в рамках Flagship Fund на 220 млн евро заключено с украинской компанией оборонного сектора, а совместно с международными финансовыми организациями запущен механизм risk-sharing для украинских банков объемом 2,2 млрд евро.

В обзоре также представлены макроэкономические показатели. По информации автора, валовой внутренний продукт Украины вырос на 1,8% по итогам 2025 года и на 3% в четвертом квартале, инфляция снизилась с 12% до 8%, международные резервы достигли 57,3 млрд долларов, а собственные доходы государственного бюджета – 1,9 трлн грн, что составляет 107%.

За год работы правительства Свириденко Украина привлекла 47,8 млрд долларов внешней финансовой помощи. Кроме того, была согласована программа Ukraine Support Loan на 2026-2027 годы в объеме 90 млрд евро, а также начата новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом в размере 8,1 млрд евро.

Отдельно в материале упоминается вопрос об налогообложении физических лиц-предпринимателей. Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что во время консультаций с Международным валютным фондом Украине удалось отстоять свою позицию по невведению налога на добавленную стоимость для ФЛП. По ее словам, этот вопрос сейчас снят с повестки дня переговоров с МВФ.

Напомним, Свириденко возглавила Кабмин год назад – 17 июля 2025 года, после отставки Дениса Шмыгаля, который в новом составе правительства сначала возглавил Министерство обороны, а впоследствии – Министерство энергетики.

14 июля 2026 года Верховная Рада поддержала заявление об отставке Свириденко с должности премьер-министра.