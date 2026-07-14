Свириденко пока не рассматривает должность посла Украины в США

Юлия Свириденко пока не приняла предложение стать послом Украины в США после отставки с должности премьер-министра. По состоянию на 14 июля она не рассматривает этот пост для себя.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на собственные источники.

Будущее Свириденко после правительства

Отказалась ли Свириденко от предложения президента Владимира Зеленского, пока неизвестно.

Ранее собеседник "Суспільного" в Офисе президента заявлял, что одной из причин возможного перехода Свириденко с поста премьера был вопрос замены посла Украины в США.

Президент Владимир Зеленский и сама Свириденко не называли официальных причин смены главы правительства. В то же время премьер заявляла, что готова продолжать государственную службу. Зеленский сообщил, что предложил ей возглавить одно из направлений в отношениях с ключевым международным партнером Украины.

Напомним, 13 июля в Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Что известно о Юлии Свириденко

Свириденко возглавила Кабмин год назад – 17 июля 2025 года Рада одобрила ее назначение. Премьером она стала после отставки Дениса Шмыгаля, который уже в правительстве Свириденко возглавил сначала Минобороны, а затем – Минэнерго.

До назначения премьером Свириденко занимала должность первого вице-премьера, министра экономики. Ранее – была заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Как отмечалось ранее, что Свириденко могут назначить послом Украины в США. Временно обязанности премьера, по словам нардепа Ярослава Железняка, будет выполнять Денис Шмыгаль как первый вице-премьер-министр.

На должность нового главы правительства рассматривают четыре кандидатуры:

Алексей Корецкий;

Денис Шмигаль;

Михаил Фёдоров;

Игорь Терехов.

Наиболее вероятным кандидатом на эту должность СМИ и отдельные нардепы называют главы группы "Нафтогаз" Сергея Корецкого. В 2023 году первым громким успехом Корецкого стала реформа "Укрнафты" и впоследствии это позволило ему пойти на повышение и возглавить "Нафтогаз".