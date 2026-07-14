Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

+0,18

EUR

51,05

+0,19

Готівковий курс:

USD

44,80

44,65

EUR

51,40

51,15

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Свириденко наразі не розглядає посаду посла України у США

Юлія Свириденко
Чи стане Свириденко послом України у США: що відомо / Урядовий портал

Юлія Свириденко наразі не прийняла пропозицію стати послом України у США після відставки з посади прем’єр-міністерки. Станом на 14 липня вона не розглядає цю посаду для себе.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне" з посиланням на власні джерела.

Майбутнє Свириденко після уряду

Чи відмовилася Свириденко від пропозиції президента Володимира Зеленського, наразі невідомо.

Раніше співрозмовник "Суспільного" в Офісі президента заявляв, що однією з причин можливого переходу Свириденко з посади прем’єрки було питання заміни посла України у США.

Президент Володимир Зеленський та сама Свириденко не називали офіційних причин зміни очільника уряду. Водночас прем’єрка заявляла, що готова продовжувати державну службу. Зеленський повідомив, що запропонував їй очолити один із напрямків у відносинах із ключовим міжнародним партнером України.

Нагадаємо, 13 липня до Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Що відомо про Юлію Свириденко

Свириденко очолила Кабмін рік тому - 17 липня 2025 року Рада схвалила її призначення. Прем'єром вона стала після відставки Дениса Шмигаля, який вже в уряді Свириденко очолив спершу Міноборони, а потім - Міненерго.

До призначення прем'єром Свириденко обіймала посаду першого віцепрем'єра, міністра економіки. Раніше - була заступницею керівника Офісу президента України.

Як зазначалося раніше, Свириденко можуть призначити послом України у США. Тимчасово обов’язки прем’єра, за словами нардепа Ярослава Железняка, виконуватиме Денис Шмигаль як перший віцепрем’єр-міністр.

На посаду нового глави уряду наразі розглядають чотири кандидатури:

  • Олексій Корецький;
  • Денис Шмигаль;
  • Михайло Федоров;
  • Ігор Терехов.

Найбільш ймовірним кандидатом на цю посаду ЗМІ та окремі нардепи називають очільника групи "Нафтогаз" Сергія Корецького. У 2023 першим гучним успіхом Корецького стала реформа "Укрнафти" і згодом це дозволило йому піти на підвищення та очолити "Нафтогаз".

Автор:
Ольга Опенько