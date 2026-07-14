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Свириденко наразі не розглядає посаду посла України у США
Юлія Свириденко наразі не прийняла пропозицію стати послом України у США після відставки з посади прем’єр-міністерки. Станом на 14 липня вона не розглядає цю посаду для себе.
Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне" з посиланням на власні джерела.
Майбутнє Свириденко після уряду
Чи відмовилася Свириденко від пропозиції президента Володимира Зеленського, наразі невідомо.
Раніше співрозмовник "Суспільного" в Офісі президента заявляв, що однією з причин можливого переходу Свириденко з посади прем’єрки було питання заміни посла України у США.
Президент Володимир Зеленський та сама Свириденко не називали офіційних причин зміни очільника уряду. Водночас прем’єрка заявляла, що готова продовжувати державну службу. Зеленський повідомив, що запропонував їй очолити один із напрямків у відносинах із ключовим міжнародним партнером України.
Нагадаємо, 13 липня до Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.
Що відомо про Юлію Свириденко
Свириденко очолила Кабмін рік тому - 17 липня 2025 року Рада схвалила її призначення. Прем'єром вона стала після відставки Дениса Шмигаля, який вже в уряді Свириденко очолив спершу Міноборони, а потім - Міненерго.
До призначення прем'єром Свириденко обіймала посаду першого віцепрем'єра, міністра економіки. Раніше - була заступницею керівника Офісу президента України.
Як зазначалося раніше, Свириденко можуть призначити послом України у США. Тимчасово обов’язки прем’єра, за словами нардепа Ярослава Железняка, виконуватиме Денис Шмигаль як перший віцепрем’єр-міністр.
На посаду нового глави уряду наразі розглядають чотири кандидатури:
- Олексій Корецький;
- Денис Шмигаль;
- Михайло Федоров;
- Ігор Терехов.
Найбільш ймовірним кандидатом на цю посаду ЗМІ та окремі нардепи називають очільника групи "Нафтогаз" Сергія Корецького. У 2023 першим гучним успіхом Корецького стала реформа "Укрнафти" і згодом це дозволило йому піти на підвищення та очолити "Нафтогаз".