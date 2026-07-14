Свириденко наразі не розглядає посаду посла України у США

Юлія Свириденко наразі не прийняла пропозицію стати послом України у США після відставки з посади прем’єр-міністерки. Станом на 14 липня вона не розглядає цю посаду для себе.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне" з посиланням на власні джерела.

Майбутнє Свириденко після уряду

Чи відмовилася Свириденко від пропозиції президента Володимира Зеленського, наразі невідомо.

Раніше співрозмовник "Суспільного" в Офісі президента заявляв, що однією з причин можливого переходу Свириденко з посади прем’єрки було питання заміни посла України у США.

Президент Володимир Зеленський та сама Свириденко не називали офіційних причин зміни очільника уряду. Водночас прем’єрка заявляла, що готова продовжувати державну службу. Зеленський повідомив, що запропонував їй очолити один із напрямків у відносинах із ключовим міжнародним партнером України.

Нагадаємо, 13 липня до Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Що відомо про Юлію Свириденко

Свириденко очолила Кабмін рік тому - 17 липня 2025 року Рада схвалила її призначення. Прем'єром вона стала після відставки Дениса Шмигаля, який вже в уряді Свириденко очолив спершу Міноборони, а потім - Міненерго.

До призначення прем'єром Свириденко обіймала посаду першого віцепрем'єра, міністра економіки. Раніше - була заступницею керівника Офісу президента України.

Як зазначалося раніше, Свириденко можуть призначити послом України у США. Тимчасово обов’язки прем’єра, за словами нардепа Ярослава Железняка, виконуватиме Денис Шмигаль як перший віцепрем’єр-міністр.

На посаду нового глави уряду наразі розглядають чотири кандидатури:

Олексій Корецький;

Денис Шмигаль;

Михайло Федоров;

Ігор Терехов.

Найбільш ймовірним кандидатом на цю посаду ЗМІ та окремі нардепи називають очільника групи "Нафтогаз" Сергія Корецького. У 2023 першим гучним успіхом Корецького стала реформа "Укрнафти" і згодом це дозволило йому піти на підвищення та очолити "Нафтогаз".