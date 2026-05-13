Україна розпочала новий етап концесії терміналів у порту "Чорноморськ"

Процедура концесії першого та контейнерного терміналів у порту Чорноморськ офіційно перейшла до етапу конкурентного діалогу. Йдеться про один із найбільших інфраструктурних проєктів державно-приватного партнерства в Україні та першу концесію такого масштабу, яку реалізують під час повномасштабної війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

У межах наступного етапу держава та потенційні інвестори протягом 75 днів спільно опрацьовуватимуть фінальну модель концесії. Учасники процесу вже отримали доступ до необхідної інформації, проводять аналіз активів і готують свої пропозиції щодо майбутньої реалізації проєкту.

Уряд розраховує сформувати збалансовану модель партнерства, яка враховуватиме інтереси держави, місцевої громади та приватного бізнесу.

Проєкт передбачає модернізацію портової інфраструктури, підвищення ефективності роботи терміналів, а також збереження понад тисячі робочих місць. Крім того, очікуються довгострокові надходження до державного та місцевих бюджетів.

У владі наголошують, що розвиток концесій та механізмів державно-приватного партнерства залишається одним із ключових інструментів відновлення та модернізації української інфраструктури навіть в умовах війни.

У підсумку концесія терміналів у порту Чорноморськ переходить до практичного етапу переговорів із потенційними інвесторами, що має визначити фінальну модель реалізації одного з найбільших портових проєктів України.

Нагадаємо, минулого місяця відомство офіційно розпочало підготовку до реалізації проєкту публічно-приватного партнерства (ППП) зернового термінала "Чорноморська".