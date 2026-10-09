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Ціни на цибулю в Україні знизилися через слабкий попит і проблеми з якістю

цибуля
В Україні стрімко зростають ціни на цибулю / Depositphotos

В Україні продовжують знижуватися ціни на ріпчасту цибулю. Фермери продають її по 9–15 грн/кг – у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. На ринок тиснуть слабкий попит і збільшення пропозиції продукції, яку складно довго зберігати.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані EastFruit.

Аналітики пояснюють здешевлення зростанням пропозиції цибулі низької якості. Через несприятливу погоду під час збирання частина врожаю постраждала і не придатна для тривалого зберігання.

Фото 2 — Ціни на цибулю в Україні знизилися через слабкий попит і проблеми з якістю

Тому виробники намагаються швидше реалізувати таку продукцію і продовжують знижувати відпускні ціни.

Водночас якісна цибуля надходить у продаж рідше. Фермери переважно закладають її у сховища в очікуванні вигіднішої цінової ситуації.

Попри нинішнє здешевлення, ріпчаста цибуля в Україні все ще коштує в середньому на 37% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у вересні цибуля вже дешевшала на 10% – тоді її продавали по 12–18 грн/кг. Причиною також було збільшення пропозиції продукції, непридатної для тривалого зберігання.

Автор:
Тетяна Гойденко

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