Ціни на цибулю в Україні знизилися через слабкий попит і проблеми з якістю

В Україні продовжують знижуватися ціни на ріпчасту цибулю. Фермери продають її по 9–15 грн/кг – у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. На ринок тиснуть слабкий попит і збільшення пропозиції продукції, яку складно довго зберігати.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані EastFruit.

Аналітики пояснюють здешевлення зростанням пропозиції цибулі низької якості. Через несприятливу погоду під час збирання частина врожаю постраждала і не придатна для тривалого зберігання.

Тому виробники намагаються швидше реалізувати таку продукцію і продовжують знижувати відпускні ціни.

Водночас якісна цибуля надходить у продаж рідше. Фермери переважно закладають її у сховища в очікуванні вигіднішої цінової ситуації.

Попри нинішнє здешевлення, ріпчаста цибуля в Україні все ще коштує в середньому на 37% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у вересні цибуля вже дешевшала на 10% – тоді її продавали по 12–18 грн/кг. Причиною також було збільшення пропозиції продукції, непридатної для тривалого зберігання.