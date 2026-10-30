В Fire Point прокомментировали слухи о прекращении производства ракет "Фламинго"

В компании Fire Point опровергли распространившуюся в соцсетях информацию о якобы отказе от производства крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Там уверяют, что продолжают масштабировать выпуск этого оружия, а слухи назвали "информационной атакой".

Как пишет Dilo, об этом заявил соучредитель компании Денис Штиллерман.

Он пояснил, что слова генерального директора компании Ирины Терех об отсутствии планов на "больше крылатых ракет" вырвали из контекста. Во время интервью журналисты спросили ее, следует ли ожидать появления новых вариаций крылатых ракет, в том числе меньших по размеру или под индексами между FP-5, FP-7 и FP-9.

"Ирина верно ответила: "Не будет. По крайней мере, на сегодняшний день мы не планируем больше крылатых ракет". "Больше" — это о новых моделях крылатых ракет, а не о FP-5. Это не означает сворачивание изготовления "фламинго". Мы их изготавливаем в дальнейшем", — пояснил Штилерман.

Он отметил, что компания постоянно масштабирует производство как крылатых ракет FP-5, так и беспилотников FP-1 и FP-2, а также активно работает над баллистическими ракетами FP-7 и FP-9. Кроме того, он упомянул, что компания инициировала и возглавляет антибаллистический проект Freyja.

Распространение искаженных цитат главы компании Штиллерман назвал помощью российским нарративам.

"Для меня огромным разочарованием стало то, как некоторые люди с удовольствием распространяют искаженное утверждение из интервью Ирины, даже не проверив первоисточник. Тем самым они помогают распространять российские нарративы", - констатировал Штиллерман.

Что предшествовало?

Дискуссия в соцсетях загорелась из-за вырезанного отрывка из интервью СЕО Fire Point Ирины Терех для проекта Dronex.ua.

Тогда Терех заявила, что крылатую ракету "Фламинго" создали как параллельный и более простой проект, пока продолжалась более сложная разработка баллистического вооружения.

После публикации нарезки, в частности, один из пользователей соцсети Х воспринял эти слова как признание в том, что компания "не производила крылатых ракет и делать не собиралась". Ирина Терех в комментариях под корреспонденцией пояснила, что компания лишь отказалась от разработки дополнительных моделей крылатых ракет , зато концентрируясь на развитии имеющейся модели, а также направив больше усилий на две модели баллистики .

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Fire Point в 2026 году имеет возможность выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно. Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский показал первое боевое применение отечественной тактической баллистической ракеты FP-7.

Напомним, первое боевое испытание антибаллистической системы Freyja от оборонной компании FirePoint ожидается к середине 2027 года. Разработка украинской системы идет ускоренными темпами, а компания рассчитывает осуществить первый перехват баллистической цели к середине следующего года. Это означает сжатие 40-летней программы до чуть более двух лет.