У Fire Point прокоментували чутки про припинення виробництва ракет "Фламінго"

У компанії Fire Point спростували інформацію, яка поширилася в соцмережах, про нібито відмову від виробництва крилатих ракет FP-5 "Фламінго". Там запевняють, що продовжують масштабувати випуск цієї зброї, а чутки назвали "інформаційною атакою".

Як пише Dilo, про це заявив співзасновник компанії Денис Штілерман.

Він пояснив, що слова генеральної директорки компанії Ірини Терех про відсутність планів на "більше крилатих ракет" вирвали з контексту. Під час інтерв’ю журналісти запитали її, чи варто очікувати появи нових варіацій крилатих ракет, зокрема менших за розміром або під індексами між FP-5, FP-7 та FP-9.

"Ірина чітко відповіла: "Не буде. Принаймні на сьогодні ми не плануємо більше крилатих ракет". "Більше" — це про нові моделі крилатих ракет, а не про FP-5. Це не означає згортання виготовлення "фламінго". Ми їх виготовляємо надалі", — пояснив Штілерман.

Він зауважив, що наразі компанія постійно масштабує виробництво як крилатих ракет FP-5, так і безпілотників FP-1 та FP-2, а також активно працює над балістичними ракетами FP-7 і FP-9. Крім того, він згадав, що компанія ініціювала та очолює антибалістичний проєкт Freyja.

Поширення викривлених цитат очільниці компанії Штілерман назвав допомогою російським наративам.

"Для мене величезним розчаруванням стало те, як деякі люди із задоволенням поширюють викривлене твердження з інтерв’ю Ірини, навіть не перевіривши першоджерело. Тим самим вони допомагають поширювати російські наративи", — констатував Штілерман.

Що передувало?

Дискусія в соцмережах спалахнула через вирізаний уривок з інтерв’ю СЕО Fire Point Ірини Терех для проєкту Dronex.ua.

Тоді Терех заявила, що крилату ракету "Фламінго" створили як паралельний і простіший проєкт, поки тривала складніша розробка балістичного озброєння.

Після публікації нарізки, зокрема, один із користувачів соцмережі Х сприйняв ці слова як зізнання у тому, що компанія "не робила крилатих ракет і робити не збиралася". Ірина Терех у коментарях під дописом пояснила, що компанія лише відмовилася від розробки додаткових моделей крилатих ракет, натомість концентруючись на розвитку наявної моделі, а також спрямувавши найбільше зусиль на дві моделі балістики.

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Раніше президент України Володимир Зеленський продемонстрував перше бойове застосування вітчизняної тактичної балістичної ракети FP-7.

Нагадаємо, перше бойове випробування антибалістичної системи Freyja від оборонної компанії FirePoint очікується до середини 2027 року. Розробка української системи йде прискореними темпами, а компанія розраховує здійснити перше перехоплення балістичної цілі до середини наступного року. Це означає стиснення 40-річної програми до трохи більше ніж двох років.