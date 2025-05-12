Ратификация соглашения с США о недрах: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в области исследования и использования недр. Документ открывает новые возможности для привлечения американских инвестиций и технологий в добывающую отрасль Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности, в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов", — говорится в сообщении.

Ратификация Соглашения открывает путь к полноценному запуску Фонда, предусматривающему не только финансовую помощь, но и укрепление доверия со стороны ключевого партнера США. Это очередной конкретный шаг на пути восстановления, роста и экономической устойчивости Украины.

Подписание соглашения и ратификация

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

1 мая Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

6 мая Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал Верховной Раде ратифицировать документ. Однако на следующий день переголосовало решение. По словам Железняка, в текст было добавлено, что "на момент голосования депутаты не видели текст двух других соглашений, поэтому не несут за них ответственность".

Позже была добавлена еще одна правка: "Это соглашение действует на всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая территориальное море Украины".

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о недрах.

Основные положения сделки