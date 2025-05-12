Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,55

+0,04

EUR

46,75

--0,13

Наличный курс:

USD

41,49

41,42

EUR

46,75

46,31

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Важно
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ратификация соглашения с США о недрах: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский
Сотрудничество с США в области недр: Зеленский утвердил соглашение.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в области исследования и использования недр. Документ открывает новые возможности для привлечения американских инвестиций и технологий в добывающую отрасль Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности, в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов", — говорится в сообщении.

Ратификация Соглашения открывает путь к полноценному запуску Фонда, предусматривающему не только финансовую помощь, но и укрепление доверия со стороны ключевого партнера США. Это очередной конкретный шаг на пути восстановления, роста и экономической устойчивости Украины.

Подписание соглашения и ратификация

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

1 мая Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

6 мая Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству   рекомендовал Верховной Раде ратифицировать документ. Однако на следующий день переголосовало решение. По словам Железняка, в текст было добавлено, что "на момент голосования депутаты не видели текст двух других соглашений, поэтому не несут за них ответственность".

Позже была добавлена еще одна правка: "Это соглашение действует на всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая территориальное море Украины".

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о недрах.

Основные положения сделки

  • Создается Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях управляют Украина и США. Ни одна сторона не будет иметь в нем преимущества. Все решения принимаются вместе.
  • Фонд – это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной.
  • Фонд будет наполняться США и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь.
  • В первые 10 лет доходы фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину.
  • Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или платы". То есть на продукцию будет гарантирован спрос.
  • Фонд через американское агентство DFC привлечет американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины.
  • В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины.
  • Доходы фонда не облагаются США и Украиной. Экспортируемые в США критические ископаемые не облагаются пошлинами, что в нынешних условиях дает возможности для развития торговли.
  • Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.
Автор:
Ольга Опенько