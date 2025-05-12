- Тип
- Важно
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Ратификация соглашения с США о недрах: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в области исследования и использования недр. Документ открывает новые возможности для привлечения американских инвестиций и технологий в добывающую отрасль Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
"Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности, в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов", — говорится в сообщении.
Ратификация Соглашения открывает путь к полноценному запуску Фонда, предусматривающему не только финансовую помощь, но и укрепление доверия со стороны ключевого партнера США. Это очередной конкретный шаг на пути восстановления, роста и экономической устойчивости Украины.
Подписание соглашения и ратификация
Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.
1 мая Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.
6 мая Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал Верховной Раде ратифицировать документ. Однако на следующий день переголосовало решение. По словам Железняка, в текст было добавлено, что "на момент голосования депутаты не видели текст двух других соглашений, поэтому не несут за них ответственность".
Позже была добавлена еще одна правка: "Это соглашение действует на всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая территориальное море Украины".
8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о недрах.
Основные положения сделки
- Создается Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях управляют Украина и США. Ни одна сторона не будет иметь в нем преимущества. Все решения принимаются вместе.
- Фонд – это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной.
- Фонд будет наполняться США и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь.
- В первые 10 лет доходы фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину.
- Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или платы". То есть на продукцию будет гарантирован спрос.
- Фонд через американское агентство DFC привлечет американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины.
- В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины.
- Доходы фонда не облагаются США и Украиной. Экспортируемые в США критические ископаемые не облагаются пошлинами, что в нынешних условиях дает возможности для развития торговли.
- Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.