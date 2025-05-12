Ратифікація угоди з США про надра: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері дослідження та використання надр. Документ відкриває нові можливості для залучення американських інвестицій і технологій у видобувну галузь України.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Цей документ має відкрити шлях для залучення масштабних інвестицій у нашу економіку, зокрема в критичну інфраструктуру, промисловість і відновлення постраждалих регіонів", - йдеться в повідомленні.

Ратифікація Угоди відкриває шлях до повноцінного запуску Фонду, що передбачає не лише фінансову допомогу, а й зміцнення довіри з боку ключового партнера — США. Це черговий конкретний крок на шляху до відновлення, зростання та економічної стійкості України.

Підписання угоди та ратифікація

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

1 травня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США щодо створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

6 травня Комітет із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді ратифікувати документ. Однак наступного дня переголосував рішення. За словами Железняка, до тексту було додано, що "на момент голосування депутати не бачили текст двох інших угод, тому не несуть за них відповідальність". Пізніше було додано ще одну правку: "Ця угода діє на всій території України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, включно з територіальним морем України".

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про надра.

Основні положення угоди