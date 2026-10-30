Україна переносить прикордонний контроль на територію сусідньої країни у двох пунктах пропуску

Молдова дозволила українським прикордонникам проводити контроль на своїй території у двох автомобільних пунктах пропуску. Йдеться про "Крива-Мамалига" та "Мирне-Табаки".

Як пише Dilo, про це повідомила Державна прикордонна служба у відповідь на запит Новини.LIVE.

Зазначається, що молдовська сторона вже надала офіційну згоду.

"23.10.2026 року молдовська сторона надіслала ноту, у якій висловила згоду на організацію спільного контролю на території Республіки Молдова в автомобільних пунктах пропуску "Крива – Мамалига" та "Мирне – Табаки"", – зазначили у прикордонній службі.

Спільний контроль запровадять після створення належних умов для роботи українських контрольних органів на території Молдови та підписання відповідних міжвідомчих протоколів.

Такий підхід має пришвидшити перетин кордону та знизити ризики для пасажирів і персоналу під час російських обстрілів українських пунктів пропуску. Вимоги до документів при цьому не зміняться.

У ДПСУ зазначили, що цей крок є частиною подальшого вдосконалення прикордонного та митного контролю, а не лише тимчасовим рішенням у відповідь на російську агресію.

Раніше повідомлялося, що Молдова обговорює з Україною можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на молдовську територію. Ініціатива пов’язана з безпековими ризиками через війну та російські атаки поблизу спільного кордону

Через регулярні російські удари по прикордонних районах України Молдова вже відкликала своїх прикордонників і митників із чотирьох пунктів пропуску, розташованих на українській території.

На початку жовтня біля КПП “Паланка — Маяки-Удобне” впав снаряд, який відрикошетив від землі та влучив у рейсовий автобус. Унаслідок інциденту постраждав співробітник молдовської прикордонної поліції. Роботу пункту пропуску тимчасово призупиняли.