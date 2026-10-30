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Украина переносит пограничный контроль на территорию соседней страны в двух пунктах пропуска

"Кривая-Мамалыга"
Пункт пропуска "Кривая-Мамалыга" / ДПСУ

Молдова разрешила украинским пограничникам проводить контроль на своей территории в двух автомобильных пунктах пропуска. Речь идет о "Крива-Мамалига" и "Мирное-Табаки".

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная пограничная служба в ответ на запрос Новости.LIVE.

Отмечается, что молдавская сторона уже дала официальное согласие.

"23.10.2026 года молдавская сторона направила ноту, в которой выразила согласие на организацию совместного контроля на территории Республики Молдова в автомобильных пунктах пропуска "Крива - Мамалыга" и "Мирное - Табаки"", - отметили в пограничной службе.

Совместный контроль будет введен после создания надлежащих условий для работы украинских контрольных органов на территории Молдовы и подписания соответствующих межведомственных протоколов.

Такой подход должен ускорить пересечение границы и снизить риски для пассажиров и персонала в ходе российских обстрелов украинских пунктов пропуска. Требования к документам при этом не изменятся.

В ГНСУ отметили, что этот шаг является частью дальнейшего усовершенствования пограничного и таможенного контроля, а не только временным решением в ответ на российскую агрессию.

Ранее сообщалось, что Молдова обсуждает с Украиной возможность перенесения украинских контрольно-пропускных пунктов на молдавскую территорию. Инициатива связана с рисками безопасности из-за войны и российских атак вблизи общей границы

Из-за регулярных российских ударов по приграничным районам Украины Молдова уже отозвала своих пограничников и таможенников из четырех пунктов пропуска, расположенных на украинской территории.

В начале октября возле КПП "Паланка - Маяки-Удобное" упал снаряд, который отрыкошетил от земли и попал в рейсовый автобус. В результате инцидента пострадал сотрудник молдавской пограничной полиции. Работу пункта пропуска временно приостанавливали.

Автор:
Светлана Манько

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