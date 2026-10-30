- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Курс валют на 30 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на семь копеек, в то же время евро подешевело на десять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.10.2026 ( пятница ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,52 грн (-7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,67 грн (-10 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,53 грн (-0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|46,20/ 46,45
|Евро
|50,30/ 51,70
|Злотый
|11,65/ 11,85
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 30 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|45,30/45,90
|50,20/51,20
|11,20/ 11,70
|Ощадбанк
|45,40/ 46,00
|50,40/ 51,25
|11,20/ 11,70
|ПУМБ
|45,30/ 45,90
|50,50/ 51,20
|11,20/ 11,70
|Укргазбанк
|45,40/ 46,00
|50,40/ 51,25
|11,20/ 11,70
|Райффайзен
|45,20/45,95
|50,60/51,30
В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.