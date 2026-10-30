Курс валют на 30 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на семь копеек, в то же время евро подешевело на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.10.2026 ( пятница ).

Курс доллара

1 доллар США – 45,52 грн (-7 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,67 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,53 грн (-0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 46,20/ 46,45 Евро 50,30/ 51,70 Злотый 11,65/ 11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,30/45,90 50,20/51,20 11,20/ 11,70 Ощадбанк 45,40/ 46,00 50,40/ 51,25 11,20/ 11,70 ПУМБ 45,30/ 45,90 50,50/ 51,20 11,20/ 11,70 Укргазбанк 45,40/ 46,00 50,40/ 51,25 11,20/ 11,70 Райффайзен 45,20/45,95 50,60/51,30

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.