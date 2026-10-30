UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,53

--0,06

EUR

50,68

--0,09

Наличный курс:

USD

46,47

46,19

EUR

51,70

51,30

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Закупочные цены на свиней живым весом на 2-8 ноября 2026

свиньи
Какие цены на свиней живым весом в Украине / Pixabay

Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 2-8 ноября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" .

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 72-73 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Большинство товарных партий на этой неделе закупали по 71-73 грн/кг, отклонения от указанного ценового диапазона встречались точечно и не превышали 1 грн/кг. Средневзвешенная рыночная отметка составила 72,19 грн/кг, что на 2,2% выше недели ранее.

Фото 2 — Закупочные цены на свиней живым весом на 2-8 ноября 2026
Источник: Аналитический отдел АСУ по данным еженедельного мониторинга закупочных цен

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,32 евро/кг (66,90 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,58 евро/кг (29,39 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,36 злотых/кг (50,28 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,80 – 5,10 злотых/кг (43,82 – 58,82 грн/кг).

Фото 3 — Закупочные цены на свиней живым весом на 2-8 ноября 2026
Среднедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

  • 1,54 (-3%) €/кг в ЕС;
  • 1,44 (+15%) €/кг в Бразилии;
  • 1,31 (-11%) €/кг в США;
  • 1,11 (-6%) €/кг в Канаде.

Пока продукция продолжает дешеветь на рынках ЕС, США и Канады, в странах Латинской Америки наблюдается противоположная тенденция – цены демонстрируют заметный рост.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности