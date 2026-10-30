Закупочные цены на свиней живым весом на 2-8 ноября 2026

Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 2-8 ноября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" .

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 72-73 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Большинство товарных партий на этой неделе закупали по 71-73 грн/кг, отклонения от указанного ценового диапазона встречались точечно и не превышали 1 грн/кг. Средневзвешенная рыночная отметка составила 72,19 грн/кг, что на 2,2% выше недели ранее.

Источник: Аналитический отдел АСУ по данным еженедельного мониторинга закупочных цен

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,32 евро/кг (66,90 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,58 евро/кг (29,39 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,36 злотых/кг (50,28 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,80 – 5,10 злотых/кг (43,82 – 58,82 грн/кг).

Среднедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,54 (-3%) €/кг в ЕС;

1,44 (+15%) €/кг в Бразилии;

1,31 (-11%) €/кг в США;

1,11 (-6%) €/кг в Канаде.

Пока продукция продолжает дешеветь на рынках ЕС, США и Канады, в странах Латинской Америки наблюдается противоположная тенденция – цены демонстрируют заметный рост.