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Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 2-8 листопада 2026

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Які ціни на свиней живою вагою в Україні / Pixabay

Dilo повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 2-8 листопада 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 72-73 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Більшість товарних партій цього тижня закуповували по 71-73 грн/кг,  відхилення від вказаного цінового діапазону зустрічалися точково та не перевищували 1 грн/кг. Середньозважена ринкова позначка склала 72,19 грн/кг, що на 2,2% вище ніж тижнем раніше.

Фото 2 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 2-8 листопада 2026
Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними щотижневого моніторингу закупівельних цін

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,32 євро/кг (66,90 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,58 євро/кг (29,39 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,36 злотих/кг (50,28 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,80 - 5,10 злотих/кг (43,82 - 58,82 грн/кг).

Фото 3 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 2-8 листопада 2026
Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

  • 1,54 (-3%) €/кг у ЄС;
  • 1,44 (+15%) €/кг у Бразилії;
  •  1,31 (-11%) €/кг у США;
  •  1,11 (-6%) €/кг у Канаді.

Поки продукція продовжує дешевшати на ринках ЄС, США та Канади, у країнах Латинської Америки спостерігається протилежна тенденція - ціни демонструють помітне зростання.

Автор:
Ольга Опенько

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