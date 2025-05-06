Комитет Рады поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых с США

Комитет Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.

Об этом заявил нардеп и заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Он отметил, что были внесены следующие предложения в текст решения комитета:

Какие-либо дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления не могут противоречить настоящему Соглашению.

Это соглашение действует по всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

По словам нардепа, правительство считает, что для выполнения соглашения с США о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления (соглашение о ископаемых) изменения в Налоговый кодекс вноситься не будут, только в Бюджетный.

Законопроект называется "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реализации соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления".

Документ предлагает внедрение механизма перечисления доходов от использования природных ресурсов в специальный фонд государственного бюджета Украины. Эти средства будут направлены в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, созданный в рамках соглашения с правительством США.

Ратификация соглашения между Украиной и США в сфере полезных ископаемых запланирована Верховной Радой на 8 мая. Депутатов собирают на внеочередное заседание парламента.

Основные положения сделки:

Создается Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях управляют Украина и США Ни одна из сторон не будет иметь в нем преимущества.

Фонд – это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной.

Фонд будет наполняться Соединенными Штатами и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь.

В первые 10 лет доходы Фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину.

Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или платы". То есть на продукцию будет гарантирован спрос.

Фонд через американское агентство DFC привлечет американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины.

В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины.

Доходы Фонда не облагаются налогом Соединенными Штатами и Украиной. Экспортируемые в США критические ископаемые не облагаются пошлинами, что в нынешних условиях дает уникальные возможности для развития торговли.

Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.

Учитывая масштабность сделки, требуются еще и дополнительные технические шаги. Фонд создается на десятки лет, поэтому процесс его создания – это не один день и не одно решение.

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 1 мая Кабинет министров зарегистрировал в ВР проект закона о ратификации соглашения с Соединенными Штатами по созданию американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления.