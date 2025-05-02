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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения с США по поводу полезных ископаемых

Верховная Рада
Законопроект о ратификации соглашения между Украиной и США зарегистрирован в Верховной Раде / Depositphotos

Кабинет министров 1 мая зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о ратификации соглашения с Соединенными Штатами о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом министров Украины как субъектом законодательной инициативы зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления", — говорится в сообщении.

Фото 2 — В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения с США по поводу полезных ископаемых

Как сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, при сокращении сроков Верховная Рада может рассмотреть его через 7 дней.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, это может произойти во время пленарных заседаний 13-15 мая. После этого будут заключены еще два дополнительных соглашения по созданию фонда и технических деталей, кроме основного межправительственного между Украиной и США.

Ключевые положения соглашения

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля   подписали соглашение   о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Основные положения:

  1. Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на украинской территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно Киев определяет, где и что добывать.
  2. Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50, так что ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса.
  3. Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они будут и дальше принадлежать Украине. В частности, это касается "Укрнафты" или "Энергоатома".
  4. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.
  5. Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины, а значит, не изменяет ее евроинтеграционный курс.
  6. Фонд будет наполняться доходами только по новым лицензиям. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд.
  7. Законодательные изменения только точечные. Для функционирования фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же соглашение должно ратифицировать Верховная Рада.
  8. Фонд поддерживается правительством США через Международную финансовую корпорацию развития США (DFC), помогающую привлекать инвестиции и технологии в Украину от фондов и компаний из разных стран.
  9. Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Так, доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.
Автор:
Светлана Манько