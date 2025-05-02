В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения с США по поводу полезных ископаемых

Кабинет министров 1 мая зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о ратификации соглашения с Соединенными Штатами о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом министров Украины как субъектом законодательной инициативы зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления", — говорится в сообщении.

Как сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, при сокращении сроков Верховная Рада может рассмотреть его через 7 дней.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, это может произойти во время пленарных заседаний 13-15 мая. После этого будут заключены еще два дополнительных соглашения по созданию фонда и технических деталей, кроме основного межправительственного между Украиной и США.

Ключевые положения соглашения

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Основные положения: