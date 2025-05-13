Реалізація угоди про копалини: Рада підтримала за основу зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про стратегічні копалини між Україною та США.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 286 народних депутатів.

Законопроєкт №13256 ухвалено за основу зі скороченим строком подання правок до другого читання.

Україна здійснюватиме свій фінансовий внесок за угодою за рахунок 50% доходів, отриманих після набуття нею чинності.

Джерелами цих надходжень стануть:

плата за користування надрами (рента) з нових ліцензій на видобуток корисних копалин — зокрема нафти, газу, газового конденсату та інших;

кошти від надання нових спеціальних дозволів на користування надрами;

доходи від продажу державної частки продукції, отриманої в межах нових угод про розподіл продукції.

Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (ймовірно, Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови, наголосив депутат.

Сьогодні раніше Комітет з питань бюджету офіційно підтримав законопроєкт №13256 та закликав Верховну Раду ухвалити його в першому читанні.

"Якби така угода діяла з 2019 року, внесок України вже сягнув би близько 3 млрд грн", — зазначила голова комітету Роксолана Підласа.

Підписання угоди та ратифікація

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яку називають угодою про надра.

1 травня Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США щодо створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

6 травня Комітет із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді ратифікувати документ. Однак наступного дня переголосував рішення. За словами Железняка, до тексту було додано, що "на момент голосування депутати не бачили текст двох інших угод, тому не несуть за них відповідальність". Пізніше було додано ще одну правку: "Ця угода діє на всій території України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, включно з територіальним морем України".

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

Основні положення угоди