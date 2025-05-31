Трамп розчарований ударами Росії по Україні, однак уникає критики Путіна

Президент США Дональд Трамп висловив здивування та розчарування з приводу нещодавніх ракетних та безпілотних атак Росії на Україну, однак утримався від прямої критики російського лідера Володимира Путіна.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на CNN, журналісти якого спілкувалися з Трампом в Овальному кабінеті.

"Я побачив речі, які мене дуже здивували: ракети, що запускаються по таких містах, як Київ, під час переговорів, які, на мою думку, були вже дуже близькі до завершення. Ми збиралися вирішити проблему — і раптом почалися обстріли ракетами. Я дуже розчарований", — сказав президент США.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи вважає він Путіна "поганою людиною", Трамп уникнув прямої відповіді. Він також згадав президента України Володимира Зеленського, назвавши його "дуже впертим" на рівні з Путіним.

Минулого тижня Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії. За даними джерел, Путін пообіцяв підготувати "мирний меморандум" з пропозиціями щодо припинення вогню в Україні. Проте станом на сьогодні, через тиждень після розмови, документ до Вашингтона так і не надійшов.

З огляду на продовження насильства, Трамп, за словами наближених до ситуації джерел, розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Москви. Очільник Білого дому також висловив стурбованість через людські жертви та зупинку мирного процесу.

Додамо, що минулого тижня Трамп прокоментував масштабні удари по Україні з боку Росії заявивши, що йому "не подобаються" дії російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом на своїй сторінці в соцмережі Truth Social Трамп висловив більш різку критику на адресу Путіна, заявивши, що він "зовсім з'їхав з глузду".

Окрім Путіна, Трамп неодноразово критикував і президента України Володимира Зеленського. Трампу не подобається риторика українського лідера.

"Так само і президент Зеленський не робить своїй країні ніяких послуг, говорячи так, як він це робить. Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося", - зауважив Трамп.

Нагадаємо, що Америка вийде з переговорів між Україною та РФ, якщо не побачить прогресу.